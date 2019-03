Zonas de Colón, Cortés y Yoro que no tendrán energía eléctrica el martes de 29 marzo

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Empresa Energía Honduras (EEH) publicó el listado de sectores del país que no tendrán energía eléctrica el martes 19 de marzo de 2019.



En los departamentos de Colón, Cortés y Yoro se realizarán mantenimientos generales en los circuitos y cambios de estructuras dañadas y crucetas dañadas entre 8:00 de la mañana y 5:00 de la tarde.



A continuación el listado de sectores:

De 8:00 AM a 5:00 PM en Sonaguera, Trujillo y Colón

Guayabal

Cuyulapa

Sabanas de Lorelay

Churrúsquera

La Cubana

Parmas

Nueva Sinaí

Agua Caliente

Colonia 3 de Mayo

Holanda Linda

Punta de Rieles

Masicales

Río Arriba

Monte de Abajo

Chacapala

La Atascosa

Panamá

Remolino

Ilanga

Rigores

El Chorro

Irineo

La Hilaria

Las Pilas

La Danta

La Brea



De 8:00 AM a 4:00 PM en El Progreso, Santa Rita y Santa Cruz de Yojoa

Aldea El Llano

Subirana del Olivar

El Ocotillo

Hacienda Los Leones y sectores aledaños



De 8:00 AM a 4:00 PM en La Lima

Colonia Planeta

Colonia Céleo González

Colonia Palmeras

Colonia Cerrito Lindo

Colonia Independencia

Aeropuerto SPS

Base Aérea Hernández

Colonia Central

Reparto Los Ángeles

Colonia Reparto La Esperanza

Colonia Sinaí

Colonia Brisas del Sauce

Colonia San Cristóbal

Colonia Jerusalén

Colonia San Fernando I y II etapa

Colonia 22 de Mayo

Colonia El Paraíso