Municipalidades necesitan mejorar procedimientos de obras de infraestructura

TEGUCIGALPA, HONDURAS. -Informes recientes realizados en el marco de la tercera promoción de la Escuela de Auditoría Social en Infraestructura (EASI) reflejan diversos hallazgos en obras públicas ejecutadas en cinco regiones del país.

Estas investigaciones fueron elaboradas entre noviembre y diciembre de 2018 por auditores sociales capacitados por CoST Honduras y bajo certificación de CONEANFO.



El objetivo de estas acciones es contribuir con la creación de una cultura de transparencia y de rendición de cuentas por parte de las instituciones del Estado haciendo uso de herramientas de acceso a la información que posee la ciudadanía.



Así, entre los proyectos auditados están la «Construcción de cerca perimetral del Centro de Salud y drenaje de aguas lluvia del barrio La Pava, Sabá, Colón» y «Remodelación de dos aulas escolares Centro Tecnológico Infantil y rampa de concreto para instalación de juegos infantiles en Jardín de Niños Esperanza del Mañana».



De igual modo, «Construcción de un aula 9x8 en Las Crucitas, Santa María, La Paz»; «Construcción y pavimentación de carretera Catacamas - Cuevas de Talgua, Catacamas, Olancho» y «Construcción de Clínica Materno Infantil, El Negrito, Yoro, Honduras».



Merece mención especial que en al momento de realizar las auditorías, tanto miembros de las Corporaciones Municipales como el personal asignado a los proyectos, mostraron disposición a los auditores sociales.



Hallazgos de las auditorías sociales

En el caso de La Pava, Sabá, Colón, su informe señala, entre otros, que la Corporación Municipal no elaboró el contrato ni el perfil de proyecto; tampoco se encontraron planillas de pago, facturas ni cotizaciones y se descubrieron portones mal ensamblados y disfuncionales.



En Quebrada Seca, Choloma, Cortés, la auditoría refleja que el contrato especifica que la Municipalidad dará el material y la mano de obra, sin embargo, fue Fundación Ficohsa quien donó los materiales, Fundación Azteca el aula tecnológica y la Alcaldía Municipal pagó 766 891.90 lempiras por mano de obra. Además, no se menciona el aporte de los padres de familia y la percepción de la comunidad es que el jardín de

niños se privatizó.



En el mismo orden, el informe de Las Crucitas, Santa María, La Paz apunta que el contrato no es específico en cuanto a todas las medidas de la obra y que la retención del 12.5 % de Impuesto sobre la Renta no es clara, es decir, la Alcaldía menciona que el contratista tiene su constancia de pago a cuenta, no obstante, siempre le retuvieron.



En el otro extremo, el informe sobre el proyecto de pavimentación del tramo Catacamas - Cuevas de Talgua menciona que desde su inicio solo se han pavimentado 5.53 km. Igualmente, a la altura del km 4.1, el centro del pavimento tiene una abertura de unos 4 cm que se extiende a lo largo de 120 metros.