Mamá de Carlos Collier: "No pasamos Año Nuevo tranquilo temiendo que ellos anduvieran en las calles"  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Tatiana Núñez, la madre del universitario Carlos Emilio Collier Núñez, manifestó sentirse intranquila después de que se les otorgara libertad condicional a cuatro de los cinco jóvenes implicados en el crimen de su hijo. Este jueves 17 de enero, día en que se realizó la audiencia de individualización de la pena, exigió a la justicia hondureña la pena máxima para los implicados.



"La Fiscalía y mi abogado pedirán la pena máxima. Esperamos que los jueces por favor den el veredicto que realmente se merecen", solicitó.



Sobre la libertad condicional que gozan Olga Marina López Ferrufino, James Alexander O´Connor Máquez, José Carlos Zamora Mejía y Elías Chaín Alvarado, los cuatro jóvenes declarados culpables de encubrimiento, manifestó sentirse atemorizada. "En mi caso familiar sabemos que no son cómplices y que andan libres en las calles. No pudimos pasar una Navidad y Año Nuevo tranquilo temiendo que ellos anduvieran en las calles", dijo.



Además, adelantó que varias madres que han perdido a sus hijos de forma violenta, " van a organizar un grupo para exigir que no cese la impunidad en Honduras".



Vea: El llanto de Carlos Zamora tras ser declarado culpable de encubrimiento



Audiencia

El Ministerio Público y los acusadores privados pidieron al Tribunal de Sentencia aplicar una condena de 17 años y seis meses de reclusión para Carlos Alfredo Alvarenga, alias "Susano", por el homicidio de Carlos Collier.



Mientras que para el resto de jóvenes encontrados culpables por el delito de encubrimiento se solicitó la pena máxima de cinco años de reclusión.

Según el código penal de Honduras, por el delito de homicidio las penas oscilan entre los 15 y 20 años de cárcel. Para los cuatro jóvenes señalados por encubrimiento, la pena es de 3 a 5 años de prisión.



La lectura de la sentencia fue programada para el 31 de enero a las 9:00 de la mañana.



En diciembre de 2018 los cuatro jóvenes salieron de la Penitenciaría Nacional de Támara. Con la medida de libertad condicional están obligados a no salir del país, firmar un libro en los Juzgados y no acercarse a la familia doliente.