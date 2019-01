Honduras: Aumenta el peaje en la carretera CA-5; estos son los nuevos precios

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Los hondureños que a diario trabajan arduamente para sobrevivir recibieron con desagrado la noticia del aumento al peaje en la carretera CA-5, vía que conduce hacia el norte de Honduras.



El incremento, que no fue anunciado por las autoridades y que tomó por sorpresa a todos los conductores, representa un fuerte trancazo para el bolsillo de los hondureños en 2019.



A partir de este martes 15 de enero las personas que viajan desde el Distrito Central hasta la capital industrial (y viceversa) tendrán que desembolsar alrededor de un cinco por ciento más para atravesar las tres casetas de peaje ubicadas en Zambrano, Siguatepeque y Santa Cruz de Yojoa.



Hasta el momento la Superintendencia de Alianza Público Privada (SAPP) no ha oficializado de cuánto es el incremento, sin embargo, en la Concesionaria Vial de Honduras (Covi) a todos les están cobrando entre L 1.00 y L 13.00 más por eje.



A continuación las nuevas tarifas:

Vehículos livianos: L 22.00 (Antes pagaban L 21.00) 4.55 por ciento más.

Vehículos de dos ejes: L 87.00 (Antes L 82.00) 6.1 por ciento más.

Vehículos de tres ejes: L 130.00 (Antes L 123.00) 5.7 por ciento más.

Vehículos de cuatro ejes: L 173.00 (Antes L165.00) 4.8 por ciento más.

Vehículos de cinco ejes: L 216.00 (Antes L 206.00) 4.9 por ciento más.

Vehículos de seis ejes: L 260.00 (Antes L 247.00) 5.3 por ciento más.



En abril de 2018 también hubo una alza en los precios del peaje. En esa ocasión el principal argumento de las autoridades fue el mantenimiento de la autopista. Este año el incremento fue de un 10 por ciento.



El duro trancazo provocó que los conductores de camiones, carga pesada y empresarios del transporte se tomaran los peajes. Ellos argumentaron que el incremento representaba hasta 25 mil lempiras mensuales extras en las operaciones.



Este 2019, el descontento por las alzas al peaje también está presente. En redes sociales los cibernautas lo tachan como "grosero".



"Me siento realmente ofendido con este aumento. Por favor pongan la mano en la conciencia. Ya no defiendan los intereses de las compañías de afuera. Me siento defraudado", expresó uno de los conductores de vehículos pesados.



Hasta las 9:00 de la mañana la caseta de peaje localizada en Zambrano permanecía resguardada por agentes de la Policía Militar del Orden Público (PMOP).