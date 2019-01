Juez de Nueva York niega a Tony Hernández defenderse en libertad

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El juez de la Corte Federal de Nueva York, Estados Unidos, declaró sin lugar el recurso interpuesto por el abogado del presunto narcotraficante hondureño Juan Antonio Hernández Alvarado, conocido como "Tony", quien solicitó que su cliente se defendiera en libertad.



Lo anterior fue confirmado por Melvin Bonilla, apoderado legal en Honduras del hermano del presidente de la República Juan Orlando Hernández.



"Se presentaron todos los elementos de su buena conducta, sin embargo, por ahora, la Corte determinó que no era oportuno", expresó Bonilla.

No obstante, el profesional del derecho adelantó que el representante legal de "Tony" en Estados Unidos, Manuel Retureta, hará uso de recurso de reposición para solicitar que su defendido enfrente el proceso en libertad.

Hernández está arrestado desde el pasado 19 de noviembre y enfrenta cargos que conllevan una sentencia mínima obligatoria de 40 años de prisión.

DECLARACIÓN

La defensa del ciudadano Juan Antonio Hernández, a la comunidad nacional e internacional, informa:



1. En uso de los recursos que proporciona la ley americana se solicitó el derecho a defenderse en libertad, fundamentados en las circunstancias de su detención, así como aquellas propias de su conducta diaria, siendo condiciones razonables para que una persona pueda tener el derecho a fianza ya que no existen elementos de peligrosidad ni riesgo de fuga.



2. Se propusieron condiciones suficientemente adecuadas y de garantía para continuar con el proceso, las cuales dan total certeza sobre la comparecencia de nuestro representado al mismo, quién además mantiene una conducta intachable de colaboración y ampliación en los temas en que las autoridades lo han requerido.



3. La ausencia de antecedentes personales, su comparecencia de manera voluntaria ante las autoridades en octubre de 2016, sus entradas y salidas del país a través de medios formales, demuestran una conducta de quién no está vinculado a hechos delictivos, por lo tanto no tenía ningún temor a ser detenido ni razón para ocultarse ante una posible investigación.



4. Los argumentos y pruebas presentadas por la fiscalía no tienen la contundencia ni la vinculación como para mantener al ciudadano Juan Antonio detenido, sin entrar a valorar el resultado final del proceso al cual nos referiremos en su momento.



5. El Tribunal ha decidido negar la posibilidad de que nuestro representado se defienda en libertad.



6. Esta decisión admite el recurso de apelación el cual será interpuesto por la Defensa dentro del término que la ley nos señala.



7. La defensa confía en la justicia y se mantiene vigilante del debido proceso y respeto al principio de presunción de inocencia, la cual será demostrada a lo largo del proceso que enfrenta y reconocida a través de una sentencia final.



Tegucigalpa MDC 4 de enero de 2019