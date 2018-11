Ombudsman pide a Estados Unidos respetar los derechos de los migrantes que van en la caravana

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), Roberto Herrera Cáceres, pidió este viernes al gobierno de los Estados Unidos que cumpla con la protección de la dignidad humana y los tratados internacionales de los cuales es parte en cuanto a la caravana migrantes que intenta llegar a su territorio.



"No se puede decir, aquí llegó una caravana, todos van deportados. Las deportaciones masivas están prohibidas por la legislación internacional de derechos humanos, por lo que es necesario analizar caso por caso", explica el comunicado emitido por DD HH.



Asimismo, detalla que los principios internacionales advierten que se debe devolver a una persona si ésta prueba que peligra su vida y su integridad: "no puede ser devuelta al mismo Estado donde invocó estar amenazado".



Roberto Herrera Cáceres, titular del Conadeh, se refirió a la intención que existe de construir, en Estados Unidos, “ciudades carpas” para detener a los miembros de la caravana migratoria y a los centroamericanos que pidan asilo mientras se resuelven sus solicitudes.



Indicó que el tema de las “carpas”, en la forma como se ha anunciado, podría ser atentatorio al principio del respeto a la dignidad del ser humano.



Sin embargo, destacó que un elemento positivo es que Estados Unidos está reconociendo que las personas tienen el derecho a solicitar asilo.



Agregó que, las personas que busquen los Estados Unidos como un lugar para solicitar protección internacional tendrán que sujetarse a los procedimientos que establece ese país en su política migratoria para presentar sus solicitudes y que sean examinadas de conformidad con la ley.



"Las personas que huyen por causas de la inseguridad, derivadas de la violencia prevaleciente, en algunos lugares, tienen que presentar individualmente su solicitud de reconocimiento formal del estatus de refugiado y cumplir con los tramites que establecen las leyes respectivas hasta lograr acreditar que tienen ese derecho", acotó.



"No importa la situación en que se presente un migrante ante un Estado, lo importante es que siempre tiene que ser tratado con dignidad, además, debe tener en cuenta que tiene el derecho a todas las garantías procesales que le permita sustentar su caso, acreditar su necesidad de asilo y, en caso de no justificarlo y agotado los recursos correspondientes, el Estado respectivo aplicara sus leyes de migración".



"Esperamos que Estados Unidos haga prevalecer el espíritu constitucional de protección de la dignidad humana y los tratados internacionales de los cuales es parte y promueva el respeto de los derechos humanos de todas las personas, teniendo como base normativa la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre", puntualizó Herrera Cáceres.