Roberto Cosenza: “Trabajamos con la sociedad civil para prevenir paperas”

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El viceministro de Salud, Roberto Cosenza, manifestó a EL HERALDO que están trabajando en conjunto con la sociedad civil para prevenir que este brote aumente más.

Una de las recomendaciones que ofrece la Secretaría de Salud es que si se detecta alguna persona infectada se le dé reposo en casa para evitar que se extienda el virus, ya sea en centros educativos o trabajos.

El funcionario llamó a los padres de familia a que vacunen a sus hijos en el primer año de vida.

¿Como autoridades de salud, qué están haciendo para prevenir que aumenten los casos de paperas?

Estamos trabajando en capacitar a las personas de la zona norte del país mediante charlas y recordándoles a los padres la importancia de la vacuna a tiempo.

¿Los niños que son vacunados en su primer año no padecen paperas?

Que un niño se haya vacunado en su primer año no garantiza que no vaya a sufrir o que con ello se contrarreste la parotiditis.

¿Por qué se dio este brote en las maquilas?

En las maquilas es donde trabajan gran cantidad de personas y por medio de la saliva es donde se da la mayor transmisión de parotiditis.

¿Como autoridad de Salud, qué recomienda hacer para prevenir este virus?

Lo que se debe hacer es un lavado frecuente de manos con abundante agua y jabón, usar mascarillas.

¿Qué se debe hacer al momento de detectar parotiditis?

Asistir al personal médico y tomar las medidas necesarias al momento de ser detectado.

¿Las personas infectadas por este virus corren algún peligro de muerte?

Las personas afectadas no corren ningún peligro de muerte, lo que sucede es que hay otras consecuencias como en los varones, sino guardan reposo, se puede bajar hasta los testículos.

¿Cuáles son las acciones en concreto que tomarán para que no se den más casos de paperas?

Estamos trabajando en conjunto con la empresa privada y sociedad civil para poder contrarrestar esta brote de parotiditis.