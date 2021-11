Aumente la libido femenina: claves imprescindibles

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La sexualidad humana es un cristal extraordinario y delicado, una de las necesidades físicas que trasciende la literal y obvia función reproductiva para permear más allá de lo meramente corporal.

Y el matiz más complejo de este apartado de la psicología y fisiología humana es la sexualidad femenina.

Lamentablemente y como resultado de situaciones negativas multifactoriales, para muchas mujeres el deseo sexual simplemente se disipa y gradualmente su libido se apaga. De hecho, en la mayoría de los casos, la mujer que sufre de este Síndrome de Deseo Sexual Hipoactivo ni siquiera logra singularizar la causa, lo que conlleva a mayor frustración

Sumado a esto, la falta de una correcta educación sexual contribuye a que la mujer termine incomprendida por su pareja y sin apoyo, creando un distanciamiento en la vida marital de forma injustificada.

¿De qué forma práctica y efectiva puede una mujer recuperar su libido? ¿Cómo puede su pareja darle el apoyo necesario para que nuevamente su vida sexual recupere sus bríos? A continuación, sírvase notar algunos consejos prácticos y probados para tal fin:

1. Educación Sexual: muchas veces la pérdida de la libido se debe a estereotipos de antaño negativos o erróneos que han perdurado hasta el día de hoy y a desconocimiento de uno mismo y su sexualidad.



Sin importar si usted comparte su vida con alguien o no, tanto el hombre como la mujer deben robustecer su educación sexual y estar dispuestos a desechar ideas misóginas o tradicionales en lo referente a la sexualidad. Y si tiene vida marital, la terapia de pareja será de inmensa utilidad.



Un psicólogo especialista en consejería matrimonial puede ayudarles a equilibrar sus conceptos sobre el sexo y esclarecer las dudas de ambos, así como recomendar la lectura en pareja y algunos ejercicios emocionales para realizar íntimamente. La clave es fortalecer los sentimientos de complicidad, confianza, pertenencia y deseo mutuo.



2. Salud física: en muchas ocasiones, la pérdida de la libido no se debe a causas emocionales o mentales, sino a problemas de salud subyacentes o trastornos hormonales.



Visite a su médico de cabecera y haga los correspondientes análisis para descartar alguna dolencia. Si está tomando algún medicamento para cierto tipo de enfermedad, pida a su médico que le indique sobre los posibles efectos secundarios y si podría desencadenar falta de apetito sexual.



Algunos antidepresivos suelen tener este tipo de efectos adversos y otros, lo contrario. Revisar sus niveles endocrinos es útil para descartar si conviene o no iniciar algún tipo de terapia hormonal (como el uso de estrógenos) que promueva y facilite la realización y el placer en sus relaciones sexuales.

"Se recomienda buscar ayuda de la terapia profesional para sobreponerse a un aplanamiento del deseo sexual". Emerzón Castillo, psicólogo clínico





3. Fortalezca su bienestar físico y emocional: realizar ejercicios aeróbicos a diario y comer saludablemente fortalece no solo su estamina y mejora su imagen, sino que también levanta su ánimo y sensación general de bienestar. Los paseos al aire libre siempre hacen bien al alma y le liberan de ansiedad.



Dormir lo suficiente robustece su salud. Así mismo, envolverse en la lectura de obras positivas y evitar seriales de televisión de corte negativo o amarillista contribuye mucho a que su mente se mantenga despejada.



El estrés es un enemigo acérrimo de la libido. Simplifique en la medida de lo posible su vida para que los usuales problemas financieros no impregnen su vida íntima con ansiedades innecesarias. Y uno de los consejos más importantes, trate de mantener a cero toda información sensacionalista que personas inadvertidamente le traigan, pues las intrigas y los chismes hacen que su cortisol, la hormona del estrés, le coloque en modalidad de defensa o de huida y nada puede ser peor que ese estrés emocional para su deseo sexual.



4. Comunicación con su pareja: las mejores conexiones emocionales entre dos humanos se fundamentan siempre en una comunicación abierta y honesta.



Esto incluye hablar de sexo de forma franca. Abordar el tema y hablar de lo que le gusta más y lo que le otorga mayor placer hará que su pareja discierna mejor sus gustos y necesidades, lo que le hará dispuesto a satisfacerle de forma más eficaz. De ser posible, agende sus encuentros sexuales para que la expectación sea un facilitador para el placer.



Esto planteará un escenario en el que la intimidad no resultará ser un acto obligado y gris, sino un anhelo en mutua complicidad, como los primeros compases de una relación que nace.

Hable de sexo de forma franca. Aborde lo que le gusta o no.





5. Empatía: si bien la libido involucra el ansia de placer personal, cuando la empatía condimenta la relación, el placer fluye de forma natural. Que el hombre tome muy en cuenta los sentimientos, tiempos y anhelos de su pareja es vital para solucionar los problemas de pérdida de libido. Por lo general, la mujer necesita más tiempo para alcanzar la excitación necesaria para que las relaciones sexuales sean placenteras para ella.



Emerzon Castillo Cibrián, psicólogo clínico, aconseja que "el hombre debe prestar atención a los estados anímicos de su pareja y nunca forzar una interacción sexual, es decir, dejar que de forma recíproca y espontánea el encuentro sexual fluya".



Tenga siempre presente que recuperar la libido comienza en su salud, tanto mental como física, e incluye mantener una comunicación íntima y franca con su pareja. No descuide estos aspectos y cuando menos lo espere, su vida sexual recuperará su dicha y placer.