Preste atención: ¿Por qué duele orinar después del sexo?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Muchas mujeres han experimentado, al menos una vez en la vida, la cistitis, una infección urinaria que provoca síntomas muy desagradables y cuya solución requiere de la toma de un antibiótico.

Aunque la cistitis puede aparecer debido a diferentes factores de riesgo como el embarazo, la toma de anticonceptivos o la diabetes, entre otros, como afirma la Clínica Universidad de Navarra (CUN), cuando se produce después de mantener relaciones sexuales se denomina cistitis post-coital.



¿Por qué aparece la cistitis después de sexo?

Entre los factores de riesgo comentados deberíamos incluir el coito. Pues, la cistitis después del sexo es bastante frecuente y la razón está en la bacteria Escherichia Coli. Esta se ubica en el colon y alrededor de la uretra. Durante el acto sexual es más fácil que esta bacteria afecte al conducto urinario.



Además, no debemos obviar lo cerca que está el recto, por lo que es posible que la bacteria llegue a la uretra y a la vejiga. Si se sexo anal y, después, sexo vaginal, la contaminación por Escherichia Coli será inevitable.



Pero puede haber otros motivos, como la falta de lubricación. Esto puede causar irritaciones y molestias durante el acto sexual que se traducen en pequeñas heridas que facilitarán el desarrollo de la infección por esta bacteria. Los síntomas de la cistitis post-coital no tardarán en aparecer.



¿Cuáles son los síntomas de la cistitis post-coital?

Los síntomas de la cistitis post-coital surgen después de unas horas de mantener relaciones sexuales. Normalmente, aparecen pasadas 24 horas cuando la bacteria Escherichia Coli ya ha colonizado la vejiga. La manera de resolver esto es tomando antibióticos recetados por el médico.



El primer síntoma característico de la cistitis post-coital, que explica la CUN, es el dolor o el escozor al orinar. Sobre todo, cuando se está acabando de orinar esta sensación de dolor se agudiza. Cuando se termina, la sensación de tener ganas de ir al baño continúa, aunque la vejiga ya esté vacía.



El consumo abundante de agua alivia los síntomas de la cistitis.



Cistitis en verano, remedios y trucos para evitarlo



El segundo síntoma suele ser una presión en la parte baja del abdomen que está combinada con lo anterior. Además, es normal que la orina esté más turbia (un color amarillo oscuro) y que se sienta un malestar en la zona pélvica.



El tercer síntoma puede ser la aparición de sangre en la orina, que no suele presentarse en todos los casos. Ante esta sintomatología conviene acudir de inmediato al médico, ya que las molestias pueden afectar a la realización de las actividades diarias. Puede aparecer un intenso malestar, incluso, fiebre baja.



Formas de evitar la cistitis post-coital

La Asociación Española de Urología (AEU) explica que hay algunas formas de evitar la cistitis post-coital útiles en episodios aislados. Por ejemplo, "orinar con frecuencia, el realizar una micción poscoital y los hábitos higiénicos". Estos últimos hacen referencia a lavarse tras realizar sexo anal para practicar sexo vaginal, y limpiarse de delante hacia atrás siempre tras usar el baño.



En aquellos casos en los que la cistitis post-coital sea frecuente o siempre aparezca tras mantener relaciones, la AEU recomienda la profilaxis antibiótica postcoital. Esto quiere decir que se recetará un antibiótico para que las mujeres que se encuentren en esta situación combatan la infección de inmediato. Cuando se tiene cistitis post-coital es importante poner los síntomas en conocimiento al médico.