5 preguntas que surgen tras anuncio de disminución de efectividad de vacuna de Pfizer

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La farmacéutica Pfizer anunció sobre una disminución en su efectividad contra covid-19, por lo que dijo que buscaría la autorización de uso de emergencia de la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos (FDA) con la intención de emitir una dosis de refuerzo que proteja a las personas de las diversas variantes de covid-19 que han surgido.

En tal sentido, Pfizer dijo que considera que una tercera dosis aplicada de seis a doce meses después de la segunda dosis, es ideal para mantener los niveles de protección altos y así evitar contagiarse de covid-19.

"La eficacia de la vacuna en la prevención tanto de la infección como de la enfermedad sintomática ha disminuido seis meses después de la vacunación, aunque la eficacia en la prevención de enfermedades graves sigue siendo alta", detalló la farmacéutica en comunicado emitido para CNN.

Pese a que la farmacéutica dejó claro que la tercera dosis es necesaria y podría realizarse pronto, dos agendas federales dijeron que los estadounidenses aún no necesitan refuerzos y que no dependía únicamente de las empresas decidir cuándo podrían ser necesarios.



"Los estadounidenses que han sido completamente vacunados no necesitan una dosis de refuerzo en este momento", dijeron la FDA y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) en un comunicado conjunto.

Tras el anuncio, han surgido diversas preguntas respecto a la vacuna Pfizer y el procedimiento a seguir para quienes han sido o no inoculados.

1. ¿Cuánto ha disminuido la efectividad de la vacuna Pfizer?

Al principio, se hablaba de una efectividad de 95,3% de la vacuna Pfizer. Sin embargo, con el surgimiento de las nuevas variantes de covid-19 esa efectividad bajó a 93% de efectividad en la prevención de enfermedades graves y hospitalizaciones, en comparación con el 97% que reportó un artículo publicado en la revista médica The Lancet en mayo.

2.- ¿Por qué no se aplicará la tercera dosis de inmediato?

Mientras las opiniones respecto a una tercera dosis están divididas, las autoridades de salud consideran una tercera dosis en caso de que sea demostrada su necesidad.

De modo que se necesitarán estudios médicos para argumentar cualquier tipo de opinión o sugerencia respecto a la aplicación de una tercera dosis.

3.- ¿Será la tercera dosis de Pfizer igual a las anteriores?

No. Pfizer dijo que está desarrollando una nueva vacuna para ofrecer una dosis de refuerzo que puede proteger a las personas de nuevas variantes, ya que suelen ser más agresivas y afectan a diversos sectores de la población.

La tercera dosis conocida como BNT162b2 tiene el potencial de preservar "los niveles más altos de eficacia protectora contra todas las variantes actualmente conocidas, incluida la delta", asegura la farmacéutica en un comunicado.

4.- ¿Qué pasa si no me pongo la vacuna de refuerzo?

Se recomienda aplicarse la vacuna para reforzar la protección contra covid-19, de lo contrario, la persona podría quedar expuesta a adquirir del virus o una nueva variante de este, ya que las dosis tradicionales no protegen lo suficiente contra la agresividad de las nuevas cepas.

Los científicos también investigan actualmente si existe alguna diferencia si alguien recibe el mismo tipo de vacuna como refuerzo que la dosis original administrada.



Sin embargo, hasta el momento no se ha determinado cuándo ni con qué frecuencia se podría necesitar una dosis de refuerzo.

5.- ¿Cuál es la relación entre las variantes y las personas no vacunadas?

Diversos expertos consideran que las personas no vacunadas son la oportunidad perfecta para las mutaciones de covid-19, ya que todas las hospitalizaciones y muertes por covid-19 se dan en este grupo.

Es por lo anterior que en diversos países se insiste por la vacunación masiva, para de esa forma evitar nuevas variantes del virus y preservar la salud de quien recibe la vacuna así como de los que están a su alrededor.

