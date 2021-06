Cinco alimentos que ponen tus dientes amarillos ¡evítalos!

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Tener unos dientes amarillos es motivo de incomodidad para muchos, aunque es habitual que con el paso de los años el color vaya cambiando.

Las razones de unos dientes amarillos van desde la falta de higiene, consumo excesivo de cigarillo, factores genéticos o consumir alimentos que afectan la pigmentación del esmalte dental.

Los expertos recomiendan cepillar los dientes 30 minutos después de cada comida, pero advierten que abusar del capillado no es saludable. Además, realizarse un chequeo al año es eficaz para comprobar la salud dental.

Asimismo, explican que se puede gozar de una dentadura blanquecina sometiéndose a un blanqueamiento profesional y probando remedios naturales. No obstante, la mejor forma de evitar un color amarillento en los dientes es evitando el consumo de los siguientes alimentos. ¡Apunta!

1. Remolacha

Junto con las frambuesas o los frutos rojos en general, la remolacha tiene una alta pigmentación que puede provocar que se oscurezcan los dientes. Sin necesidad de eliminar por completo estos alimentos, que además son altamente nutritivos, es recomendable consumirlos en dosis pequeñas.

El consumo de remolacha puede ocasionar manchas en los dientes. Foto: Pixabay

2. Vino tinto

Al contener taninos, el vino tinto es una de las bebidas, junto al café, que hay que mantener más a raya si se quieren lucir unos dientes blancos. Además, el contenido en alcohol y la acidez del vino pueden hacer que disminuya la saliva, cosa que dificulta el proceso de limpieza natural de la boca. Para minimizar los efectos del vino, una buena opción es ir tomando agua al tiempo que consumimos vino, que además nos ayudará a mantenernos hidratados.

3. Café

El café es otra de las bebidas que se ha relacionado tradicionalmente con la aparición de manchas en los dientes, pese a que no se han encontrado evidencias científicas concluyentes. Según un estudio publicado en la revista Journal of Periodontology, no se ha demostrado que el consumo de café sea perjudicial para la salud periodontal. Renom, sin embargo, aconseja “moderar el consumo de café, té, alcohol y bebidas gaseosas para mantener los dientes blancos, además de extremar la higiene siempre que las consumamos”. En este apartado incluiríamos, además, los zumos industriales.

El café es un líquido ácido, y todos los ácidos dañan el esmalte dental. Foto: Pixabay

4. Salsa de tomate

Las salsas industriales, como el kétchup, también afectan a la estructura dental. De hecho, este tipo de condimentos no solo contienen un color altamente pigmentado, sino que también son ácidos, cosa que puede afectar a la capa de esmaltado de los dientes y hacer que sea más porosa. No hay que olvidar que las salsas como el kétchup contienen, además, dosis altas de azúcar, que también afecta a la superficie de los dientes y puede dar lugar a la aparición de caries. Estas también influirán en la apariencia y coloración de los dientes.

5. Vinagre

El vinagre es un alimento muy ácido que puede dañar el esmalte dental, no en vano mucha gente lo emplea como remedio casero, junto con el bicarbonato.