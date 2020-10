¿Puede la vacuna contra la gripe evitar el contagio de covid-19?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La vacuna contra la gripe lo protege de la influenza estacional, no del coronavirus, pero evitar la gripe es especialmente importante este año.



Las autoridades sanitarias y los grupos médicos instan a la población a ponerse la vacuna contra la gripe en inyección o espray nasal para que ni los médicos ni los hospitales enfrenten la carga adicional de tener que tratar la influenza en medio de la pandemia del coronavirus.



Por no mencionar el factor confusión: los primeros síntomas de ambas enfermedades son tan similares que quienes tienen la gripe podrían pensar erróneamente que padecen covid-19, dijo el doctor Gregory Poland, especialista en enfermedades infecciosas en la Clínica Mayo.

Vea aquí: ¿Cómo puede distinguir la gripe del covid-19?



Solo una prueba puede diferenciarlas.



Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) recomiendan la vacuna contra la gripe a partir de los 6 meses, y sugieren ponerla a finales de octubre.



Según los CDC, la vacuna le evitará caer enfermo de gripe, y la protección que ofrece tarda unas dos semanas en hacer efecto. Aunque la vacuna de la gripe no es perfecta, los estudios demuestran que si los inmunizados caen enfermos, no lo hacen de gravedad.



Algunos estudios defectuosos realizados a lo largo de los años han intentado relacionar la vacuna de la gripe con un mayor riesgo de padecer otras infecciones respiratorias, pero los expertos dicen que no hay evidencia de que sea cierto.

Mire aquí: Consumo de vitamina D reduce las probabilidades de muerte por covid-19