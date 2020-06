Los pros y contras de tomar agua con limón en ayunas

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Muchas personas suelen beber un vaso con agua y limón en ayunas por los múltiples beneficios que trae para la salud y a mejorar el estado de ánimos.



Además, muchas personas aseguran que provee mucha vitamina C que ayuda a evitar los resfriados, a mejorar la piel para que luzca suave y limpia.



Otros aseguran que puede traer problemas a los dientes y al estómago por la acidez del limón tan temprano por las mañanas.

Lo que no cabe duda es que no se debe de abusar de esta toma y siempre es recomendable consultar a un médico. Mientras tanto te compartimos algunos pros y contras que te ayudará ingerir esta bebida.

Pros

Ayuda a la digestión



Tomar agua tibia con limón ayuda a tener un buen tránsito intestinal. Existen pruebas que el limón estimula la producción de los ácidos del sistema digestivo, así como la bilis, cuya función de ralentizar la digestión y permitir al organismo extraer mejor los nutrientes de los alimentos que ingerimos.



Limpieza Natural



El zumo de limón puede estimular la producción de la bilis, cuya función es que los alimentos trabsiten de forma más suave y fluida por los intestinos. También ayuda con la indigestión y malestar estomacal. Además, ayuda a limpiar el organismo de las toxinas.



Vitamina C



Tomar entre 30y 50 miligramos de vitamina C que aporta el limón es beneficioso para la salud, además de portar poca cantidad de azúcar, a diferencia de otras frutas. Otra ventaja es que controla la adrenalina, por lo que cambiar el zumo de limón ayuda a destensar los nervios, a diferencia del té o café.



Adelgazante



El limón contiene pectina, una fibra que contribuye a sentirse satisfecho y en consecuencia tener menos hambre durante más tiempo. Pero solo funciona cuando se toma el limón entero, ya que al exprimirlo queda excluida, para beneficiarse también debe comerse la pulpa.

Estimula el colágeno



La vitamina C ayuda a mantener la epidermis tersa y libre de impurezas.

Contras

Agrava dolores



Las personas que sufren del estómago o que tienen úlceras podrían agravar los dolores. Pues el limón activa la pepsina, una enzima que descompone las proteínas. Además el reflujo de los fluidos digestivos puede activar las moléculas inactivas de pepsina que se hallan en el esófago y la garganta.



Náuseas



El exceso de la vitamina C también puede causar náuseas y vómitos cuando el cuerpo trata de expulsar el exceso de vitamina C, por lo que no se recomienda someterse a dietas desintoxicantes a base de agua con limón. Además, estimula la absorción de hierro.



Deshidratación



El uso excesivo del limón puede provocar deshidratación debido a que el zumo del limón es muy diurético y la orina arrastra los excesos de electrolitos y sodio que revierten en la falta de hidratación.



Irrita la vejiga



Como todas las frutas ácidas, el limón irrita la vejiga y estimula la orina con más frecuenta. Una forma para identificar si tenemos problemas es dejar de tomar el agua con limón durante una semana y verificar si los síntomas se alivian.



Afecciones cutáneas



Expertos han comprobado que existen afecciones cutáneas al consumir mucho limón y exponerse al sol. Los citricos contienen unas sustancias químicas denominadas psolarenos que aumentan la sensibilidad de la piel a la luz solar.



Afecta la dentadura



Tomar limón en ayunas afecta la dentadura ya que sus ácidos corroen el esmalte dental. Para evitar un deterioro basta con enjuagarse la boca con agua o lavarse los dientes después de tomar el líquido.



Migrañas



No está comprobado, pero se dice que el uso excesivo del cítrico puede derivar a migrañas por lo que algunos médicos recomiendan evitar el consumo a las personas que las padecen.