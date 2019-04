¿Qué hacer si tu período menstrual aparece en el verano?

Los productos femeninos no deben faltar al momento de visitar las playas en vacaciones.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Para muchas mujeres el período menstrual durante las vacaciones de verano no es una buena noticia debido a las molestias o el miedo de utilizar un traje de baño.



¡Pero tranquila! Existen formas de prevenir "accidentes" y no necesariamente se deben buscar métodos para retrasar o interrumpir la menstruación.



Aquí te decimos qué hacer:

1. Utilizar la protección correcta:

Desde tampones, toallas sanitarias y hasta copas menstruales, no importa el método que utilices para protegerte de los "accidentes".



Los expertos afirman que lo más recomendado son los tampones porque absorben el flujo menstrual desde el interior, pero las copas menstruales o toallas también pueden ayudar, solo deben ser colocadas de forma correcta y cambiarlas constantemente.

2. Estar preparadas:

Llevar productos femeninos para evitar manchas de sangre en la ropa. Un par de tampones extra y ropa interior adecuada pueden facilitar las cosas.



3. Elegir un traje de baño:

El menstruar no significa una limitación para usar traje de baño. Lo mejor es utilizar un traje cómodo y de colores oscuros para disimular si pasa un accidente.



5. Depilación

La depilación es opcional, pero lo más recomendable es hacerlo antes de viajar a la playa, debido a que la piel es más sensible durante la menstruación. La arena combinada con el calor pueden provocar irritación en el área íntima.



6. Hacer actividad física:

Caminar, correr y practicar deportes ayudará a reducir las molestias menstruales.

7. Beber agua:

Además de hidratar tu piel, el agua te ayudará a reducir el dolor, los cólicos y sentirte hinchada.



5. Cuidado de la piel:

Como lo dijimos, durante este período la piel es más sensible y cualquier situación puede provocar irritación. Los expertos recomiendan protegerse con cremas especiales, principalmente el rostro y los brazos.