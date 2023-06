La receta del “no hay”

La crisis en el sistema sanitario de Honduras escala día con día. “No hay medicamentos” es la queja diaria de los pacientes que han tenido la suerte de lograr una consulta, porque son muchos más los que buscan tales oportunidades y no las encuentran.

Pero no solo eso, en los centros sanitarios tampoco existen insumos médico quirúrgicos, lo que obliga a las autoridades de muchos centros asistenciales a buscar apoyo de la sociedad civil en su afán de brindar en la medida de lo posible una atención digna a sus pacientes.

Hay sobresaturación de pacientes y la mora quirúrgica se incrementa todos los días.Pero la crisis no es propia de los hospitales y centros de salud públicos. También el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) enfrenta su propia crisis, y los derechohabientes tienen las mismas quejas de aquellos que buscan asistencia en los hospitales públicos.

Ayer, casualmente, una paciente del IHSS en Tegucigalpa denunciaba que le habían suspendido una operación programada para la fecha, porque los médicos estaban en huelga exigiendo un aumento salarial, y un hombre se quejaba porque en la farmacia del hospital no encontró los medicamentos que le había recetado su médico y no puede comprarlos, porque son muy caros “y yo no tengo dinero para comprarlos”.

El Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) de Choluteca se declaró en estado de calamidad, en medio de una protesta por el pago de salarios atrasados por cinco meses.

Esta solo es una pequeña radiografía de la precaria situación que arrastra desde hace ya varios años el sistema de salud en Honduras, una situación que debería ser prioritaria en la agenda de cualquier gobierno y frente a la cual no deberían mediar justificaciones de ningún tipo para atenderla.

El pueblo demanda salud y no se puede seguir recetándole “no hay”