Cárcel destinada al abandono

1

La prisión de La Acequia que se comenzó a construir allá por el 2008 y se abandonó en el gobierno anterior. Ahora no solo es otro monumento de la corrupción, sino que también refleja la falta de voluntad política de la presente administración que lejos de terminarla más bien está empecinada en construir una nueva obra de confinamiento a su propio estilo.

2

Más de 500 millones de lempiras se gastaron en esa cárcel, la mitad de ese monto de dinero procedía de la Tasa de Seguridad, recursos que el gobierno de Juan Orlando Hernández manejó de manera poco transparente amparado en una ley de secretos.

3

Este proyecto surgió luego que el 17 de mayo de 2004 un total de 107 privados de libertad del centro penal de San Pedro Sula perecieran como consecuencia de un pavoroso incendio. Desde entonces inició una carrera para edificar penitenciarías, vendiendo la idea de que serían de máxima y de mediana seguridad, donde nadie escaparía y ya no habría crímenes, ni nada de negocios turbios, pero todo resultó una burla, siguieron siendo escuelas del crimen y ciertos directores- civiles, militares y policías- al coludirse con el hampa presa se volvieron millonarios.

4

Y lo mismo seguirá pasando, aunque muchos que se presentan como expertos en temas penitenciarios, pero que en la realidad son neófitos en el tema, recomienden construir una prisión lo más lejos de la capital- primero en Islas del Cisne y ahora en Mocorón, Gracias a Dios- para llevar hasta allá a los más peligrosos delincuentes y darles un escarmiento.

5

No obstante, la seguridad de un recinto carcelario no pasa por lo lejos donde se construya, sino por quienes lo administren. Incluso se puede levantar en Marte, pero si se deja en manos de políticos entonces ya sabemos los resultados. El presidio de La Acequia todavía es viable si hubiere voluntad política para concluirlo, hay que recordar que se trata de una prisión, no de un hotel de lujo.