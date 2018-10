Editorial

En este país los accidentes de tránsito siempre se han asociado al deterioro de las calles y carreteras, pero ahora que las vías están en mejores condiciones esa hipótesis es muy cuestionable.

Actualmente alarma el hecho de que solo en lo que va del 2018 al menos 1,133 hondureños perdieran la vida en diversas tragedias vehiculares registradas en los diferentes ejes carreteros.

Que este año un promedio de 113 personas hayan perecido mensualmente en accidentes de tránsito es preocupante y debe llevar a las autoridades a establecer acciones para reducir esas fatalidades.

La Dirección de Vialidad y Transporte (DNVT) es del criterio de que ahora el 80 por ciento de los accidentes de automotores son producto del factor humano y el resto se da por desperfectos mecánicos y por el elemento climático.

Ese factor humano no es otra cosa que la irresponsabilidad de los conductores que no miden las consecuencias al manejar en estado de ebriedad, viajar a exceso de velocidad, no respetar las señales verticales y horizontales, invadir el carril contrario, distraerse por ir hablando por teléfono y no mantener una distancia adecuada, así como conducir cansados. A esta imprudencia humana, se suma la falta de vigilancia y de controles en las carreteras. En ellas solo se ve presencia de las autoridades en Semana Santa y en la ahora denominada semana morazánica.

Como es difícil mantener un policía en cada kilómetro de vía pública, en otros países para contrarrestar este tipo de violencia han instalado medidores de velocidad y cámaras que les permiten a las autoridades de tránsito y de transporte mantener a raya a los que abusan del volante; pero en Honduras esto se ve muy lejos.

Si bien cada desgracia en las carreteras causa impotencia y dolor, algo muy inquietante es que la sociedad y los mismos tomadores de decisión se están acostumbrando a las noticias de esta naturaleza sin hacer mayor cosa para reducir el problema. Así que mientras no haya mayor seguridad en las carreteras, no olvidar que el llamado a cuidar de su vida y la de los suyos es el que va al volante.