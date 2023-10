Un viaje redondo

¡Ah, el poder! Disfrutarlo es tan sabroso ya que todo es gratis. Electo sin reunir los requisitos parlamentarios y de Gobernación, hace al antojo lo que desea, paga viáticos sin haberse realizado ninguna gira de trabajo, hace comisiones tras comisiones, alza la voz y en su frenesí dialéctico despotrica aun cuando el más ignorante de las leyes sabe que lo que dice está fuera de orden. Irrespetuoso, prepotente, majadero, con delirios de persecución, haragán que se receta grandes jornadas de ocio y las leyes engavetadas. Es traidor de los mismos que lo integraron en sus planillas para su elección, hacia a aquel que lo peleó a capa y espada para que se le diese el puesto, oportunista que se ha plegado sus intereses de poder hacia el régimen de oscurantismo, ¿cuáles leyes? Si yo las formulo, las propongo, las legalizo y aunque no hayan alcanzado la simple mayoría o rectificado el acta anterior hay que enviarla a La Gaceta para que se haga ley a güevos. Si se le antoja despedir a los trabajadores por el simple hecho de efectuar servicios a las demás fuerzas políticas, no le interesa si esas personas dejan de percibir su salario para brindarle seguridad a su familia, otros más que engrosan las grandes filas de desempleados o migrantes.

Son tan ingenuos, por no decir otra palabra que se me vino a la mente, que derogan leyes sin tener los asideros legales. La Ley del Trabajo por Hora dejó a miles de compatriotas sin el pan de cada día y aún no hay una ley que la sustituya, mientras las grandes filas de desempleados van en busca de una oportunidad, ¿la encuentran? No. La Ley de las ZEDE violentada de un solo tajo, las demandas contra el Estado solicitando hasta lo que no tenemos. No hay medicamentos por casi dos años y el fideicomiso que hacía posible el obtener medicamentos lo borraron de un solo plumazo. ¿Por qué van a anular el Código Procesal si ellos se verán beneficiados cuando a futuro se les esté pasando la factura?, ¿cuál magistrado del Tribunal Superior de Cuentas?, ¿segunda vuelta, qué es eso? Presupuestos súper inflados, sin tres debates pasa y se hace ley. ¿Qué nos importa el fiscal general y el fiscal adjunto si no aceptan las condiciones que les estamos imponiendo? Pues hombre, Hilario, tampoco deberá de seguir el que quedó, aunque la ley diga todo lo contrario. Me vale.

Y se marchó y a su barco le llamó libertad y descubrieron copos de nieve porque el frío es intenso en las estepas rusas, nadie sabe, nadie supo a qué iban, no hay una declaración para decirle al pueblo que van para traer sendos beneficios al país, porque los que van fueron escogidos, ¿será que ya están vendiendo sus valores por un viajecito?, ¿comprarán sus abrigos contra el frío de su pecunio o saldrá de la bolsa del soberano?, ¿cuánto billete se gastó en pasajes, viáticos, la agenda a tratar y con quiénes se reunirán?

Todos en ascuas, los memes, las redes sociales, los medios de comunicación han quedado sorprendidos que habiendo tantos problemas que resolver desde la legitimación de la junta directiva ¿o será que se van a reelegir?

Leyes importantes a debatir porque los conductos para empezar a resolver tanto torbellino que se está fraguando para hacer un ciclón han quedado aplazadas hasta segunda orden o engavetadas para la historia sin contar, mientras se alojan en hoteles de lujo, la limusina para salir de compras, salir a saludar al camarada Lenin, el caviar y el vodka se disfrutan viendo la Plaza Roja y el emblemático Kremlin, todo será delicioso, porque el viaje es, será y fue redondo.