Mientras algunas personas, extranjeras y nacionales, satanizan a los migrantes y otros manipulan con fines electorales tan dramática situación, otras estudian los orígenes, evolución, causales, repercusiones, perspectivas de tal proceso, con enfoques demográficos, jurídicos, socioeconómicos.

Este fenómeno, hoy con proyección mundial, cada vez más frecuente, masivo, debido al acelerado deterioro de los entornos locales: desempleo, subempleo, aplicación continua del modelo neoliberal, creciente concentración de la tierra y capitales en élites, no puede continuar siendo ignorado/minimizado.

La creación de la Maestría en Demografía y Desarrollo-UNAH impulsa valiosas investigaciones en su revista Población y Desarrollo, con aportes seminales de Ricardo Puerta, Indira Murillo, Virginia Reyes de la Cruz, Marysabel Zelaya Ochoa, Martha Lorena Suazo, Manuel Flores Fonseca, entre otros estudiosos.

Este último es el autor del novisimo “Perfiles de la población hondureña en los Estados Unidos”, Revista de las Ciencias Sociales, Vol. 4, no. 4, 2018.

También los posgrados de Trabajo Social y Economía y Planificación del Desarrollo-UNAH, hoy clausurados, aportaron pertinentes estudios alusivos.

La Fundación Friedrich Ebert patrocina trabajos al respecto, entre ellos: “¿Migración voluntaria o expulsión”, una aproximación a las causas y dinámicas de la migración laboral en Honduras, por Ana S. Ortega.

La Orden Jesuita, en la Revista Envío, periódicamente incluye esta temática en artículos tales como “Localidad y globalización en la dinámica migratoria hacia los Estados Unidos”, por Marvin Barahona, Año 6, no. 17, junio 2008.

Ciprodeh contribuye con “Situación de los flujos migratorios laborales en los países del Triángulo Norte”.

Diario EL HERALDO ha investigado in situ a los compatriotas radicados en España y abre sus páginas a quienes desean escribir al respecto, siendo el más reciente aporte el de Eloy Ortega Souza, “Causas de la migración” (4/XI/2018, p. 8).

Propongo que toda esta información dispersa se compile en varios volúmenes para una mayor difusión.

Cada vez es más necesario contar con profesionales especializados en esta realidad, que presenta múltiples facetas.

Conversando con Rolando Kattán, quien preside la Comisión Interventora del RNP, se extrañaba que esta dependencia nunca ha contado con un demógrafo, para lo cual ya suscribió convenio con la Maestría en Demografía y Desarrollo.

Lejos de achacar a tal o cual personaje la autoría intelectual de estas más recientes caravanas, examinemos con criterios científicos y no políticos, qué impulsa, cada vez más, a miles de hondureños (as), niños (as), adultos (as), ancianos al éxodo masivo en búsqueda de oportunidades inexistentes en su patria.