Ventajas del tercer mundo

No cabe duda que a todos nos deberían de inculcar amor por el lugar donde nacimos no importa cual sea, se respeta todas las maneras de pensar, pero que un inmigrante diga que su país no sirve para vivir y que ya nunca volverá, me parece muy triste; si bien en cierto en Estados Unidos hay bastantes fuentes de empleo, también hay bastantes masacres en las escuelas, pedófilos, violadores, problemas que en la mayoría de países de Latinoamérica se dan a una escala mucho menor; en este tipo de cultura los hijos a los dieciocho años ya tienen que ser independientes, luego en la vejez a los padres se les va a dejar a los asilos, no existe esa cultura de los besos y los abrazos, del apoyo incondicional que le dan los padres a los hijos, y luego los hijos cuando sus padres necesitan de ellos los acogen en su hogar, porque la familia es para apoyarse, en Europa ya saliendo de América, en España para ser más precisos, la población de jóvenes es muy baja, en esa sociedad también está bien marcada esa cuestión de las edades, mientras que acá en los campos de bananas trabajan jóvenes y adultos por igual, somos una población que aprendió a navegar por las situaciones del día a día, una sociedad a la que le llevaron muchas riquezas, pero no las ganas de salir adelante, los japoneses tienen una gran cultura, pero son demasiado individualistas y hasta perfeccionistas, y las tasas de suicidios son altas, acá un latino con muchas carencias piensa que la vida es hermosa a pesar de todo y que no puede morirse y dejar su familia sola, en nuestros países todavía hay muchas riquezas naturales, todavía se comen productos cultivados de la tierra sin tanto químicos, la carne impresa aún no llega, y la calidez humana sigue ardiendo en los corazones de nosotros, en donde si vemos que nuestro vecino está pasando por una necesidad se busca la manera de apoyarlo, no tendremos mucha tecnología pero sí mucha unión. En resumen, aunque vivamos en el tercer mundo, acá todavía hay amor y eso es la cura para todos los males.