Una relación directa con Jesús

A propósito de que este domingo 10 inicia la Semana Santa, vale la pena conocer opciones que nos permitan tener una relación personal y directa con nuestro señor Jesucristo.

Un sábado me encontraba en un complejo comercial en Tegucigalpa leyendo el libro de ciencia ficción Ley de Protección al Consumidor cuando una joven y guapa señora profesional de nombre Yamileth Almendares se me acercó y me preguntó si estaba interesado en escuchar una breve charla que brindan las Damas FIHNEC capítulo Metrópolis que ella coordinaba, a lo que accedí por curiosidad, y la verdad me agradó mucho la sinceridad con que cuentan sus testimonios.

¿Quiénes conforman el capítulo Metrópolis?, le pregunté. Yamileth me contestó: “El capítulo es parte de las Damas de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo”. ¿Cuál es el objetivo que persiguen?

“El objetivo es que cada mujer que asiste a las reuniones establezca una relación personal y directa con nuestro señor Jesucristo o la fortalezca. Nadie le pedirá que cambie de religión, es un cambio de relación”. ¿En qué lugar y a qué horas se reúnen? “Hay capítulos en varias partes de Honduras, en el caso del capítulo Metrópolis se reúnen todos los sábados a las 8:00 AM”. ¿Hace cuánto tiempo se reúnen?

“Las damas FIHNEC iniciamos desde 1985. El capítulo Metrópolis inició en enero de 2014. En cada reunión semanal exaltamos el nombre de nuestro señor Jesucristo compartiendo un testimonio de cambio de vida por uno de los miembros de FIHNEC, testificando de lo que Él ha hecho en la vida o la ha cambiado.

Dios ha puesto una visión para nuestra organización y trabajamos conforme a esa visión. No hay ningún tipo de barreras ni religiosas, sociales, económicas ni culturales para asistir a nuestras reuniones (...). Les invito que puedan acompañarnos a nuestras reuniones todos los sábados”.