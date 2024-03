Mi expresa opinión

Si la reina Isabel II no hubiera claudicado nunca los principios fundamentales de la monarquía y que ella había hecho como suyas, Camila no fuera reina. Al final de sus años le faltó carácter para defenderlos. ¿Por qué le negó a Carlos el privilegio de escoger a su esposa? Tuvo que escoger una esposa a quien no amaba pero conforme a los deseos de su madre. Aunque desde un principio él supo a quién amaba, a quien quería como reina. Si la reina Isabel no se hubiera opuesto a ese verdadero amor que ha resistido el paso del tiempo y de las pruebas no se le hubiera hecho el daño que se le hizo a la princesa Diana y el heredero al trono ahorita sería un hijo de Camila. Pero, ¿por qué la reina se opuso a la relación entre Carlos y Camila? Porque consideraba indigna a Camila para ser esposa del futuro rey de Inglaterra. La discriminó por su estatus social pero aunado a eso le faltó carácter al príncipe Carlos para defender a su amada. Si la hubiera defendido no existiría William ni Harry ni tampoco la princesa Diana. Por estos errores de la reina Isabel II de Inglaterra la monarquía se encuentra tambaleante con situaciones de inmoralidad demostrando que aún la realeza es indigna de la realeza. Los errores son los siguientes: oponerse a la relación de Carlos y Camila cuando ellos se conocieron y ella estaba soltera. Exigirle a su hijo casarse con una persona que no amaba solo para crear descendencia real, digna. Una vez que la boda se realizó debería haber exigido a su hijo Carlos fidelidad, en su lugar apañó su relación extramarital. Autorizar el divorcio de Carlos y Diana demostrando con ello que para lo único que sirvió la princesa Diana fue para procrear herederos “dignos”. Autorizar la boda de Carlos y Camila. No haber abdicado en vida sobre su nieto William. Autorizar el hecho de que Camila fuera reina consorte. Todo estos errores le enseñaron a William erróneamente que como rey o futuros reyes pueden hacer lo que se les antoja. Y de tal manera que la reina Isabel II es la única culpable de lo que actualmente está ocurriendo en el Reino Unido.