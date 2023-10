Más allá del agua y del saneamiento

Water for People es una organización sin fines de lucro cuyo objetivo es desarrollar servicios accesibles y de calidad en agua potable y saneamiento, trabajando de la mano con comunidades, empresas y gobiernos locales, que ha logrado impactar a más de 64,000 personas de forma directa en los municipios de Chinda, Santa Bárbara; San Antonio de Cortés, Cortés, y El Negrito, Yoro, y de otras 234,000 de forma indirecta en los 25 municipios de escala, gracias a la implementación del modelo “Cobertura total, para siempre”, que está ejecutando Water For People Honduras, el cual no solo incluye el desarrollo de proyectos, sino también trabajar para la sostenibilidad de los servicios. Water for People realizó el lanzamiento del Programa País para el período 2024-2028 denominado “Más allá del agua y el saneamiento”, el cual va encaminado a fomentar en los próximos 5 años acciones colectivas en apoyo al cierre de las brechas nacionales en la calidad de los servicios agua, saneamiento e higiene (WASH) y su sostenibilidad.

Daniel Oporto, director regional de Water for People para Latinoamérica, explicó que con el lanzamiento del programa buscan que más organizaciones adopten el modelo de cobertura total para siempre y poder así llegar a todas las familias, comunidades, escuelas y clínicas de salud, facilitando altos niveles de servicios (WASH).

“Nuestro principal desafío es que en menos de 10 años debemos garantizar que todos los habitantes del mundo tengan acceso a servicios de agua, saneamiento e higiene permanentes y seguros, y así lograr el Objetivo de Desarrollo Sostenible 6 (ODS 6). Por ello nuestro trabajo en todos los países donde tenemos presencia irá encaminado en lograr servicios universales fortaleciendo los servicios locales de agua, saneamiento y sistemas de higiene e invertir en más de 150 áreas asociadas para mejorar los servicios para 20 millones de personas para 2030”.