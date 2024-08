El empresario Mario Facussé, reconocido líder del Partido Nacional, a escasos días de la convocatoria para las internas de los partidos tradicionales me comentó lo siguiente: “Percibo un ambiente normal y compitiendo con un oficialismo debilitado y que desesperadamente pretende imponerse a manera de llevar al PN al fracaso. Considero que algunos movimientos en mi partido sus cabezas son honorables, pero están rodeados de los mismos alacranes de siempre haciendo honor al famoso dicho que dice “Dime con quién andas y te diré quién eres”. Otros se dan baños de pureza y están aquellos que pueden tener buenas intenciones, pero poseen escasa capacidad de maniobra y propuestas. Le consulté: -¿Por qué el nacionalismo debe votar por Mario Facussé?

En primer lugar, porque mi anhelo es que el día que me toque partir y llegue a los pies de Cristo deseo llevar este pueblo a sus pies, así verán la maravillosa experiencia de vivir con él. Segundo, Honduras requiere de una reingeniería total, rompiendo esquemas que ya están obsoletos, pero afectaría los intereses de algunos que son de antaño. Tercero, en Honduras no existe un modelo de salud, el IHSS y hospitales públicos colapsaron y no les dan un presupuesto adecuado y para colmo el gobierno es el mayor moroso. Yo quiero convertir el IHSS en una empresa aseguradora propiedad del Estado, abierta a todo el público, bajo la administración de verdaderos especialistas en la materia de seguros. Cuarto, promoveré la construcción de hospitales público-privados en los que el Estado participe con el 45%. Quinto, llevo designados presidenciales de primer nivel, especialistas en el tema agroalimentario, de la salud y la educación.

-¿Qué requisitos exige usted a los que participarán en su movimiento para cargos de elección popular?

El más importante requisito es que sean hondureños honestos, con la capacidad de legislar y que asuman el compromiso de bajar el presupuesto de L5,000 millones a L500 millones, los cuales son suficientes para pagar a los diputados propietarios y suplentes.