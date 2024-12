Luis Zelaya 2025

1

Luis Zelaya ya fue candidato a la presidencia del PLH en 2017. En su última participación como precandidato en el 2021, fue víctima de una maniobra urdida y llevada a cabo por las cúpulas políticas que, siendo supuestamente de oposición, se unieron con Juan Hernández para impedirle ser candidato del liberalismo y por ende facilitaron la escogencia de un ex convicto confeso como candidato liberal. Luis Zelaya es, por así decirlo, el candidato natural del liberalismo, pero no cuenta (para su fortuna) con el respaldo de las redes de corrupción que secuestraron al Partido Liberal. Es por eso la legitimidad de su discurso para recuperar el partido y el país, es por eso que el liberalismo de siempre ve en su candidatura el último reducto para defenderse de aventureros y de la mafia que corrompió a su partido. Profesor y rector universitario, ordenado en su pensamiento y lógica política, abierto y espontáneo, que dice lo que piensa recurriendo a la verdad aunque duela, es la mejor opción del liberalismo y de la sociedad hondureña para gobernar el país los próximos cuatro años. La mafia de su partido ha recurrido una vez más a la bajeza para tratar de descalificarlo bajo el argumento de que llamó al liberalismo para que votara por Xiomara Castro, cosa que nunca dijo. Pero esa misma mafia no cuestiona que Maribel Espinoza es diputada del Partido Salvador de Honduras, que Nasralla es designado presidencial por Libre y que Jorge Cálix es diputado por Libre. Vale decir pues, que liberal, verdaderamente liberal solo es Luis Zelaya. No necesita hacerse pasar por un cruzado ideológico para ser la mejor opción de la oposición, ni recurrir al insulto procaz contra nadie, simplemente tiene las mejores credenciales académicas y profesionales para ser el mejor candidato de la oposición. Es el único que presenta una oferta política y no la continuidad de viejos rencores.