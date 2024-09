Los trasfondos

Analizar la realidad de lo que sucede en la actualidad, en la época de la información, en un país como el nuestro, que por pequeño que parezca es muy complejo, pues hay mucho que se dice, pero no todo lo que se dice es cierto.

En la era en donde la mayoría tienen acceso a internet buscando cualquiera se puede perder, por eso también es importante mantener un círculo con intelectuales que te ayuden a quitar la venda que nos envuelve con el exceso de información.

En el mundo están pasando muchas cosas que atentan contra la humanidad, pero acá tenemos muchos problemas y en ellos nos vamos a centrar, para comenzar, en enero se vence el tratado de extradición para negociar otro nuevo con el país de las barras y las estrellas, que permita extraditar de allá para acá y no solo en una dirección, que permita que a las personas que extraditen desde Honduras no tengan ciertos privilegios, cambia si lo capturan en otro país, lo siguiente que se debe de entender es que geográficamente estamos muy bien posicionados en el continente americano y algo que es un secreto a voces es que desde allá por los años 2010 se confirmó que en La Mosquitia hay oro negro, y que en la actualidad las autoridades le dieron la autoridad a que lo maneje el país del Kremlin, y no los del tío Sam, por eso ahora quieren velar por la democracia, pero dejaron que el gobierno anterior se quedara; en cambio, a esta potencia sí le interesa la democracia de Venezuela, un país con las mayores reservas de petróleo, además, el comunismo ya se convirtió en socialismo y si fuera malo como quieren hacer ver, China no fuera una potencia, estamos claros que estos sistemas fueron creados por hombres y que no son perfectos y que quienes los ejecutan los hacen solo a su favor.

Para finalizar también hay una guerra mediática porque ahora los medios pagarán impuestos, empero también hay que decir que muchos en este gobierno tienen mucha sed de poder, son soberbios y no están capacitados para ejercer en los altos puestos que están ocupando, el poder corrompe.