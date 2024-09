La sacudida

Después de muchas décadas donde las clases políticas han consumido muchísimos de los recursos, y usando la frase que les preocupan los pobres, han sido los reyes de la tiranía, son muchos los que todavía se aferran a un color político, pero también hay bastantes que ahora entienden cómo estos que ofrecen el cielo y la tierra en campaña, solo han aprovechado el poder para su beneficio propio, y como con el pasar del tiempo lo único que se refleja es que la línea entre los pobres y los ricos cada vez se marca más, pues las oportunidades los políticos se las roban y les matan los sueños y las aspiraciones a todos aquellos hondureños que sueñan con una Honduras diferente, lo que ellos no saben es que además de ya estar cansados de lo mismo, promesas vacías, pues solo llegan al poder y se olvidan de ir a hacer para lo que fueron electos; sin embargo, también ignoran que son miles de hondureños que saben que los políticos se arropan todos con la misma cobija, y que aunque en público se tilden de corruptos entre ellos, allá en lo privado todos comen en la misma mesa, todos los gobiernos desde el bipartidismo han tenido alianzas, todos se han repartido el pastel y ahora se lo reparten entre tres, usan cortinas de humo para hacer creer que combaten a los corruptos, pero quienes corrompen el sistema son ellos, tienen doble moral, unos hablaban de los que estaban antes y los acusaban de algo terrible de aquello que ahora se sabe ellos también son parte, y es absurdo que un ladrón acuse a otro ladrón de hacer lo que ambos hacen, y no hablo de solo robar y llegará el día en donde terminaremos los hondureños de abrir los ojos, porque ya sabemos que hay izquierdas malas y buenas y lo mismo con la derecha, es decir estos tiempos que por años se han dedicado a saquear el Estado les llegará un juicio porque el repudio por la clase política va en aumento y es algo que como están cegados no ven venir, habrá una sacudida, a favor de la mayoría.