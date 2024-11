Créditos para Honduras

1

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó una Línea de Crédito Condicional para Proyectos de Inversión (CCLIP, por sus siglas en inglés) de 200 millones de dólares y un primer préstamo individual bajo esa línea de crédito de 50 millones de dólares para apoyar a Honduras en avanzar el proceso para descarbonizar su sector eléctrico y la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). Con la misma finalidad, el BID también aprobó un financiamiento no reembolsable de 5.1 millones de dólares y un financiamiento no reembolsable para inversión de 2 millones del Fondo Estratégico sobre el Clima, y una subvención de BID Clima de 2.5 millones en forma de financiamiento no reembolsable.

El programa aprobado por el Directorio Ejecutivo del BID beneficiará en forma directa a 1.9 millones de clientes del Sistema Interconectado Nacional de Honduras con acceso a un servicio eléctrico confiable y limpio.

También beneficiará a mujeres afrohondureñas, pueblos originarios y jóvenes del área de influencia del proyecto con programas de capacitación en construcción e instalación de sistemas solares fotovoltaicos y talleres en temas de género. Asimismo, las entidades nacionales vinculadas a la generación de políticas públicas en el sector energía se beneficiarán con el fortalecimiento de sus capacidades en mitigación y adaptación para monitoreo y reporte de cambio climático.

Pese a que ha avanzado en la integración de energías renovables no convencionales, Honduras requiere de esfuerzos adicionales para cumplir con las metas de las Contribuciones Nacionales Determinadas a Nivel Nacional, reducir la dependencia de combustibles fósiles y fortalecer la resiliencia frente al cambio climático. La línea de crédito tiene como objetivos contribuir a descarbonizar el sector eléctrico, mejorar el acceso a los servicios de electricidad de los ciudadanos y fortalecer la sostenibilidad financiera y operativa del sector mediante inversiones que permitan un suministro eléctrico sostenible, confiable y eficiente.