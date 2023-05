Convención nacionalista

El 21 de mayo será la Convención Ordinaria del Partido Nacional en el marco de la ley y sus estatutos. El PN en la actualidad es la segunda fuerza política del país. Desde 1989 hasta la fecha son una cantidad de artículos que he escrito sobre la institución política con la que simpatizo desde 1985. He escrito sobre sus candidatos, su historia, sus triunfos y derrotas. Pero este año 2023 es un año clave para el futuro del partido de la estrella solitaria, que se encuentra en la llanura luego de gobernar 12 años de una manera acertada en algunos aspectos y en otros lamentablemente de una forma altamente corrupta. Entonces le pesa más el desgaste y el desprestigio al que lo llevaron un grupo de hombres y mujeres que en lugar de honrar los altos cargos de elección popular o administrativos que se les confió y alcanzaron mediante la filiación a este partido fundado por Manuel Bonilla, que los logros con los cuales se pudiera presentar en las próximas elecciones con solvencia moral. Es urgente entonces que en este año en los que de nuevo será nombrado por actos de corrupción en cortes internacionales en Nueva York que algunos de sus militantes se hagan a un lado o se vayan para Nicaragua como ya lo han hecho varios, para que el PN sea autodepurado, es importante que los convencionales junto a las bases exijan la salida de estas ovejas negras y que surja un nuevo liderazgo que limpie el rostro que ha sido orgullo para millones de sus simpatizantes que esperan que el partido sea renovado con gente honesta, pues todavía quedan retazos de una organización que se lucró de forma descarada de la administración pública. Vale la pena recordar lo que expresó hace más de un año el fiscal Damián Williams de los Estados Unidos cuando de forma categórica dijo “tener pruebas de la existencia de los fraudes electorales en las votaciones de 2013 y 2017”. Si no hay depuración, el PN no regresa al poder de la nación, así de simple.