Ángeles en Navidad

1

Mi abuela, con quien vivimos mis hermanos mayores y yo cuando nuestros padres estaban en los Estado Unidos, fue quien nos cuidó. En estos días de Navidad y nostalgia vienen a mi memoria gratos recuerdos de mi abuela que fue la que me enseñó a cruzar las calles. “Viene carro, baboso, corre”, y siempre me presumía con sus amigas: “verdad que parece un muñequito de pastel este baboso”, les decía. Mi mamá, cuando regresó a Honduras, le reclamaba: “mamá, usted es muy alcahueta con Dennis, nunca lo castiga y ni siquiera lo regaña”, y mi abuela le respondía: “¿Qué?, no has visto la cara que pone ese niño cuando uno lo regaña, si dan ganas de comérselo”. “Hay no, ustedes dos son tal para cual”, respondía mi madre. En Navidad, mi abuela me contaba lo que dice la Biblia sobre los ángeles y su protección divina. Fue un ángel el que anunció al mundo el nacimiento del niño Dios. La Biblia, me decía mi abuela, nos habla de una “Navidad según los ángeles”, en la que relata una “buena noticia de gran alegría”. La función de los ángeles es traer la esperanza de una nueva salvación para la humanidad, gracias al nacimiento del Mesías. En el Evangelio de San Mateo, un ángel aparece en sueño numerosas veces, tanto a San José como a los Reyes Magos, para indicarles lo que hay que hacer para que el Hijo de Dios recurra en seguridad y serenidad el viaje de su vida en la Tierra, alejándose de peligros y amenazas. Tras esta aparición, José, despertándose de su sueño, hizo lo que le ordenó el ángel de Dios y tomó en matrimonio a la Virgen María. Entonces, sin duda, que figuras significativas del periodo navideño son los ángeles de Navidad, entidades fuertemente vinculadas a la Natividad de Jesús y a la Anunciación de su llegada al mundo. Fueron los ángeles que aparecieron, condujeron a los pastores hacia Belén, hasta el pesebre donde nació el Hijo de Dios. ¿Cómo olvidar a mi abuela y sus lecturas bíblicas que sobre los ángeles nos narraba en navidad. Mañana es Noche Buena y en algún lugar de nuestro país alguna abuela con sus nietos estará haciendo lo mismo, para mantener viva la tradición más popular del mundo y del cristianismo. ¡Feliz Navidad!