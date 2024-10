Adoctrinamiento y jerarquía

1

Un automóvil y un barco son dos cosas totalmente distintas, sin embargo, ambos son medios de transporte, mientras en la religión te enseñan que eres un pecador y que debemos de cumplir la voluntad de Dios sin cuestionar lo que dice la palabra de él, en el ejército hay también un mando de tipo vertical, en donde los soldados solamente están para cumplir órdenes de sus superiores.

Las religiones desde su surgimiento han implantado o al menos la gran mayoría han querido imponer su doctrina por encima de las demás, y los creyentes tienen prohibido pensar más allá de lo que la iglesia enseña, han enseñado a leerla la Biblia y no a interpretarla, lo paradójico es que cada una la interpreta a su manera; en el caso de los soldados en su mayoría son jóvenes que desconocen la raíz del conflicto arriesgando sus vidas por la de hombres mayores que nunca van a pisar un campo de batalla, y que no les importa dar órdenes donde tengan que masacrar a mujeres y niños para dar un simple ejemplo.

No se puede cuestionar porque hay que invadir una ciudad donde sus ciudadanos no pueden defenderse, y si pudieran hacerlo, ¿los motivos para hacerlo son válidos? En ambos casos se conquista de mala manera en nombre de Dios y de los países que son potencia, las cruzadas eran soldados que tenían un respaldo religioso, el símbolo de la cruz se usó para matar, así como la esvástica de los nazis, pues tanto las religiones como los ejércitos atacan por defender una verdad que ellos creen es absoluta.

Los soldados no conocen las leyes y no todos los religiosos han leído toda la Biblia, y aunque la Biblia se contradice no podemos estar en desacuerdo con algunas historias que allí se cuentan, el cuento de Jonás, por ejemplo, que vendría dejando una enseñanza para no desobedecer a Dios, pero entender que ese hombre no existió y ese relato fue creado con ese propósito, entender que se habla en metáforas y que con el pasar de los siglos se puede hacer mal una transcripción. Finalmente, sacerdotes, pastores, coroneles y generales nos dicen que obedezcamos y no pensemos.