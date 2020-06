Cartas al editor

En el transcurso de mi corta vida he experimentado varias cosas pero nunca lo que en la actualidad estamos viviendo, las personas perciben las situaciones de manera diferente porque cada mente es un mundo, siempre existen aspectos positivos y negativos.

Lo positivo es que puedo convivir más tiempo en familia, también dedicarme más tiempo sin descartar el estudio, aunque prefiero la modalidad presencial.

Lo negativo es que no podemos ser libres como lo éramos hace algunos meses; es lamentable ver como la pobreza de mi país está en su máxima expresión, hasta potencias mundiales están cayendo, nadie está a salvo de esto.

Es ahora cuando cada quien ha podido apreciar más lo que tenía, y esto nos sucede a todos, visitar a nuestros familiares, abrazarlos, pasar un momento agradable con amigos, tomar el transporte e ir a estudiar o trabajar sin tener miedo a contagiarnos o, lo más grave, el experimentar la pérdida de algún ser querido sin poder despedirlo como debe ser.

A veces pienso que este puede ser el comienzo del final, nunca lo sabremos, por eso no podemos desperdiciar nuestro tiempo en cosas poco productivas, no hay excusa para no comenzar de nuevo.

Ahora que tenemos tiempo podremos realizar cosas que dejamos pendientes y que nunca tuvimos el tiempo de completarlas, es hoy cuando solo es cuestión de proponérnoslo y tener fuerza de voluntad y pensar que todo tiene solución.

Es admirable saber que a pesar de la dificultad uno puede sobresalir realizando algo que desea con mucha dedicación, teniendo una mentalidad diferente.

Se sabe que cuando esto termine las cosas cambiarán, lo más probable es que sea a peor condición a la que estábamos, pero este no es el final, solo es un nuevo capítulo de la historia de la humanidad, algo que quedará para recordar y decir a futuras generaciones: “Yo viví eso” y dar una opinión.

Claro, sí es posible. No nos demos por vencidos, no temamos a lo desconocido, es más, que eso nos fortalezca para sobrevivir a lo que se aproxima. Eso es vivir en cuarentena como adolescente.