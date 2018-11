Cartas al editor

El mundo vio nacer una nueva generación de jóvenes a partir de los años 80, que supo conectarse estrechamente con la tecnología, sin desconectarse del mundo real, un engendramiento de jóvenes emprendedores que lograron cautivar al mundo, por su destello de ideas y gran aporte al mundo tecnológico, sin embargo los post millennials, aquellos nacidos de 1994 en adelante, vendrían siendo el lado opuesto a los de la primera ola, aunque hacer un corte exacto para definir o no quienes pueden ser considerados llamados así, cualquier persona que actualmente en el 2018 tenga entre 22 y 37 años, se puede considerar millennial, el nuevo milenio también enfrenta el reto de saber contrastar la generación que tiene grandes ideas y que ya despertó, y la otra parte, aquellos que aún siguen dormidos, y que están inmersos en la tecnología, obteniendo muy pocos beneficios y utilizando esta como medio de salida para espantar el ocio, necesitamos una juventud productiva, que no sea carente de valores, que quiera hacer algo para que las cosas cambien, que sean proactivos, y no pasivos, emprendedores; aunque desgraciadamente en nuestro país hay mucha fuga de cerebros debido a la falta de oportunidades que hay en la actualidad, sin duda alguna estos muchachos están llenos de ideas positivas, pero necesitan mucha motivación y además de eso se necesita también apoyo para llevar a cabo sus proyectos, como el joven universitario que creo una prótesis en 3D para su amigo que no tenía una mano, se necesitan más cazadores de talentos, hacerles saber que valen mucho y que en ellos está el futuro de la casa de todos, ¿millennials, emprendedores, o flojos sumergidos en el no sé qué hacer?