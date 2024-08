¿La IA acabará con los trabajos sin propósito en un futuro?

Por Emma Goldberg/ The New York Times

Cuando Brad Wang comenzó su primer trabajo en la industria tecnológica, se maravilló de la forma en que Silicon Valley había convertido la monotonía del lugar de trabajo en una suntuosidad de salas de juegos, nichos para tomar la siesta y rutas de senderismo.

Pero bajo esa ostentación había una especie de vacío. Saltó de un puesto de ingeniería de software a otro, trabajando duro en algunos proyectos que consideraba sin propósito. En Google, por ejemplo, trabajó durante 15 meses en una iniciativa con la que los gerentes decidieron seguir adelante aunque sabían que nunca sería lanzada.

“Es como hornear un pastel que va directo a la basura”, dijo Wang.

Existe una larga tradición en el mundo empresarial de presentarse a trabajar sólo para preguntarse: ¿Qué caso tiene? Durante la pandemia, decenas de miles de personas se unieron a la página subreddit r/antiwork para compartir chistes sobre rechazar trabajo insulso y, en la mayoría de los casos, todo el trabajo. La oficina corporativa y su papeleo pueden convertir incluso empleos aparentemente buenos en una monotonía que nos mata el alma.

En un ensayo de 2013 y posteriormente en un libro, el ahora fallecido antropólogo radical David Graeber sugirió que el sueño del economista John Maynard Keynes de una semana laboral de 15 horas nunca se había materializado porque los humanos han inventado millones de trabajos tan inútiles que ni las personas que los realizan pueden justificar su existencia.

De acuerdo con un estudio de los economistas holandeses Robert Dur y Max van Lent, una cuarta parte de la fuerza laboral en los países ricos considera que su empleo es potencialmente inútil. Si los trabajadores encuentran la labor desalentadora y el trabajo no aporta nada a la sociedad, ¿cuál es el argumento para conservar estos empleos?

Lo que está en juego con esa interrogante ha aumentado a medida que avanza a grandes pasos a la inteligencia artificial. Una estimación reciente de Goldman Sachs encontró que la IA generativa con el tiempo podría automatizar actividades equivalentes a unos 300 millones de empleos de tiempo completo en todo el mundo —muchos de ellos en roles de oficina como administradores y mandos intermedios.

Al imaginar un futuro en el que la tecnología reemplace a los humanos, tendemos a pensar en dos extremos: como una mejora en productividad para las empresas y un desastre para los humanos que quedarán obsoletos.

Sin embargo, existe una posibilidad que se ubica en algún punto entre estos escenarios, en donde la IA acaba con algunas labores que los propios trabajadores consideran sin sentido e incluso consideran psicológicamente degradantes. Si así fuera, ¿estarían mejor estos trabajadores?

Lacayos y matones

Los robots son expertos en el reconocimiento de patrones, lo que significa que destacan en aplicar la misma solución a un problema una y otra vez. Cuando los humanos hacen algo hasta la saciedad, pueden cometer un error —pero los chatbots no experimentan hastío.

En el libro de Graeber, identificó categorías de trabajo inútil, incluyendo los “lacayos”, que hacen que las personas ricas e importantes parezcan más ricas e importantes; “matones”, que son contratados para puestos que existen sólo porque empresas competidoras crearon roles similares; y los “burócratas”, que algunos economistas dicen son trabajos que los propios empleados consideran inútiles y que producen trabajo que podría desaparecer mañana sin ningún efecto real en el mundo.

Un candidato para la automatización “lacayo” es el asistente ejecutivo. IBM permite a los usuarios crear sus propias asistentes de IA. En Gmail, los escritores ya no tienen que redactar sus propias respuestas, porque la respuesta automática genera opciones como “sí, eso me funciona”.

Kelly Eden, de 45 años, es una escritora que durante años complementó económicamente sus artículos para revistas con labor administrativa, como redactar correos electrónicos para empresarios. Uno de los clientes de Eden era dueño de una empresa de chocolate y le pagaba 50 centavos por palabra para que le redactara sus correos electrónicos. Este año, le dijo que comenzaría a usar ChatGPT.

El telemarketing califica como un trabajo “matón” según la evaluación de Graeber, porque los trabajadores a menudo venden productos que saben que los clientes no quieren o no necesitan. Los chatbots son buenos en esto porque no les importa si la tarea es satisfactoria o si los clientes son hoscos. Los centros de llamadas como los de AT&T utilizan IA para redactar llamadas con representantes de servicio al cliente, lo que ha hecho que algunos representantes sientan como si estuvieran capacitando a sus propios reemplazos.