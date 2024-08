Ganthier, la ciudad vacía arrasada por las pandillas en Haití

Por: David C. Adams y Andre Paultre | The New York Times

MIAMI — En las primeras horas de un domingo a finales de julio, miembros de una de las pandillas de Haití atacaron la ciudad de Ganthier, a unos 40 kilómetros al este de la capital y en una carretera que las autoridades afirman es utilizada para el contrabando de armas.

Cuando llegaron refuerzos policiales en vehículos blindados horas más tarde, los agentes encontraron las calles desiertas, habiéndose marchado los pandilleros después de destruir la estación de policía de Ganthier y torturar y matar a varios residentes, dijeron el Alcalde de la Ciudad y la policía.

“Toda la ciudad de Ganthier está vacía”, afirmó el Alcalde Jean Vilonor Victor.

Semanas después de la llegada a Haití de una fuerza de seguridad internacional respaldada por las Naciones Unidas, las pandillas que han abrumado la capital, Puerto Príncipe, y otras regiones del País no dan indicios de ceder.

El esfuerzo internacional por reforzar a la policía haitiana y un Gobierno de transición ha aliviado las condiciones en partes de la capital, dicen los expertos, pero las pandillas se han reorientado a las afueras, arrasando con poblados que habían escapado de su campaña de asesinatos, secuestros y violaciones.

El ataque a Ganthier, un poblado de 60 mil habitantes en una carretera que une la capital con la República Dominicana, es emblemático del problema de seguridad que enfrenta el Gobierno de Haití mientras intenta reconstruir el destrozado País, que ha vivido tres años de violencia, migración masiva y ruina económica.

La primera oleada de policías kenianos desplegados en Haití carece del número y del armamento necesarios para desmantelar a las pandillas, dijeron los expertos.

El nombramiento en mayo de un nuevo Primer Ministro, Garry Conille, es parte de una complicada transición de vuelta a un Gobierno democrático, con elecciones previstas para el 2025. Haití ha estado sumido en la zozobra desde julio del 2021, cuando el último Presidente, Jovenel Moïse, fue asesinado.

La llegada de 400 policías kenianos este verano tenía como objetivo reforzar la fuerza policial haitiana, que ha estado luchando contra una ofensiva de pandillas desde fines de febrero.

Por ahora, los kenianos no se alejan mucho de su base en el aeropuerto internacional de Puerto Príncipe, que reabrió sus puertas en mayo después de estar cerrado más de dos meses debido a la violencia de las pandillas. Con el apoyo de agentes kenianos, la policía haitiana ha entrado en partes de la capital que habían abandonado, dijo Diego Da Rin, del International Crisis Group.

Otros seis países se han comprometido a proporcionar fuerzas de seguridad. Pero el mayor problema es el financiamiento. Estados Unidos ha prometido 360 millones de dólares del costo anual estimado de 600 millones de dólares del despliegue.

“Exhortamos a los países a aportar mucho más de lo que han hecho”, dijo recientemente Brian A. Nichols, subsecretario de Estado de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental.

