¿Convertirá Harris la alegría en votos para las próximas elecciones en EUA?

Por Peter Baker/The New York Times

CHICAGO — La alegría llega por la mañana, pero también la resaca. La fiesta en Chicago ha terminado. Pero la verdadera pregunta cuando despertaron los demócratas exuberantes el 23 de agosto era si podrían canalizar la intoxicación del momento en una carrera sostenida hasta el día de las elecciones.

La Vicepresidenta Kamala Harris salió de su convención de nominación con un impulso que los demócratas difícilmente esperaban más de un mes antes, cuando pensaban que estarían atados a una candidatura a la reelección posiblemente condenada al fracaso del Presidente Joseph R. Biden Jr. Ella ha rejuvenecido un partido otrora desmoralizado y dado una inyección de optimismo a los demócratas que ahora ven la victoria al alcance.

Sin embargo, la realidad es que la victoria no está asegurada. Los miles de delegados jubilosos en el United Center no eran representativos de los votantes indecisos que Harris necesita para derrotar al ex Presidente Donald J. Trump. La historia estadounidense está plagada de candidatos presidenciales que animaron a sus partidarios en convenciones, sólo para quedarse cortos en noviembre. Y Harris puede esperar una dura batalla durante los próximos dos meses.

Ella lo sabe, por supuesto, y veteranos de campañas pasadas, incluyendo el ex Presidente Bill Clinton y la ex Primera Dama Michelle Obama, advirtieron a los extasiados demócratas en la convención que moderaran sus embriagadoras expectativas. Harris ha tenido uno de los debuts más impresionantes de cualquier candidato a las elecciones generales en los últimos tiempos, pero aún se enfrenta a las encuestas dentro del margen de error.

La diputada Hillary Scholten, demócrata de Michigan, comprende lo que se necesita para ganar en un Estado estrechamente dividido y que puede ser crítico para la victoria de Harris “Va a requerir verdadero coraje de Michigan para convertir esta energía en acción y asegurar una victoria en Michigan”, dijo. Y recuerda cuando Trump sorprendió al mundo al superar a Hillary Clinton hace 8 años.

“Ponernos cómodos es lo que ocurrió en el 2016, cuando perdimos Michigan ante Trump por menos de 10 mil votos”, dijo Scholten.

En su discurso, Harris se presentó al País como producto de una moderna familia combinada estadounidense, una fiscal que defendió la justicia y una líder pragmática que evitaría los extremos. Hizo hincapié en que sería “una Presidenta para todos los estadounidenses”, en contraste con la convención republicana, donde los oradores se centraron en a quienes llamaban los “verdaderos estadounidenses”.

Desde que reemplazó a Biden, Harris ha superado a Trump por 3.6 puntos porcentuales, arroja un promedio de encuestas realizadas por el sitio web FiveThirtyEight.

La “Presidenta de la alegría”, como Clinton llamó a Harris, enfrenta el reto de mantener esa alegría durante el otoño y ver si eso es suficiente para ganar. Definitivamente establece un marcado contraste con Trump, el ceñudo apóstol de una visión distópica de EU que advirtió en un correo electrónico solicitando recaudación de fondos antes de su discurso que Harris “desataría el infierno en la Tierra esta noche”.

Harris tiene la carga de ser una Vicepresidenta en ejercicio que será vista como responsable de los acontecimientos en los próximos dos meses en una Administración dirigida por otra persona. Tiene que preocuparse por una escalada en la guerra en Medio Oriente o por repentinos reveses económicos.

A sus 59 años, argumentará que representa una nueva generación en comparación con Trump, de 78 años, y (más implícitamente) con Biden, de 81. Si bien ella es parte de la Administración actual, se presentará como la agente de cambio, una postura que Trump desafiará retratándola como una defensora de un status quo corrupto e incompetente.

El cambio de Biden a Harris en julio alteró la dinámica generacional. A ella le fue 12 puntos porcentuales mejor que a él entre los electores de 30 a 44 años y 15 puntos mejor entre los usuarios habituales de TikTok, arrojaron las encuestas del New York Times/Siena College en los Estados clave en agosto.

“La gente está lista para seguir adelante”, dijo Terry McAuliffe, ex presidente del Comité Nacional Demócrata y ex Gobernador de Virginia. “Ella es un cambio generacional. Creo que la gente está entusiasmada por ello”.

De una forma u otra, en nueve semanas se hará historia. O Harris será la primera mujer electa Presidenta, o Trump será el primer Presidente derrotado que regresa al cargo en más de un siglo. Mark McKinnon, estratega político, dijo que “es seductor buscar paralelos históricos”, pero eso puede no ser útil este año.

“Esto parece como si algo completamente diferente está sucediendo”, dijo.

© 2024 The New York Times Company