Von der Leyen lamenta las muertes tras el incendio en una base militar canadiense

Europa.-La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, expresó este domingo su tristeza por el incendio que asoló la base militar de Wainwright, en el oeste de Canadá, en el que murieron cuatro soldados y otros resultaron heridos.

"Me entristece la noticia de lo ocurrido hoy en la base de las Fuerzas Armadas Canadienses de Wainwright. Mi más sentido pésame a las familias de los militares que han perdido la vida", dijo la mandataria europea a través de un mensaje en redes sociales.