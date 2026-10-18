  1. Inicio
  2. · Mundo

Von der Leyen lamenta las muertes tras el incendio en una base militar canadiense

La alemana también se solidarizó con los heridos y destacó la labor de "los valientes equipos de primera intervención que acudieron al lugar de los hechos"

  • Actualizado: 18 de octubre de 2026 a las 16:45
Von der Leyen lamenta las muertes tras el incendio en una base militar canadiense

El incendio se registró en una base militar de Wainwright, en el oeste de Canadá.

 Foto: EFE

Europa.-La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, expresó este domingo su tristeza por el incendio que asoló la base militar de Wainwright, en el oeste de Canadá, en el que murieron cuatro soldados y otros resultaron heridos.

"Me entristece la noticia de lo ocurrido hoy en la base de las Fuerzas Armadas Canadienses de Wainwright. Mi más sentido pésame a las familias de los militares que han perdido la vida", dijo la mandataria europea a través de un mensaje en redes sociales.

Primer ministro confirma muerte de cuatro soldados en un incendio en una base canadiense

La alemana también se solidarizó con los heridos y destacó la labor de "los valientes equipos de primera intervención que acudieron al lugar de los hechos".

El primer ministro canadiense, Mark Carney, confirmó este domingo la muerte de cuatro militares y explicó que un "incendio violento que se propagó rápidamente" provocó "una de las peores tragedias" sufridas por las Fuerzas Armadas canadienses en el territorio de Canadá.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias