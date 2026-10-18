Primer ministro confirma muerte de cuatro soldados en un incendio en una base canadiense

Canadá.-El primer ministro canadiense, Mark Carney, confirmó este domingo la muerte de cuatro militares en un incendio que asoló la base de Wainwright, en el oeste de Canadá, y que ha dejado "muchos más heridos".

En una declaración televisada, Carney explicó que un "incendio violento que se propagó rápidamente" provocó "una de las peores tragedias" sufridas por las Fuerzas Armadas canadienses en el territorio de Canadá.

Varios medios de comunicación canadienses señalaron inicialmente este domingo que el incendio en la base había causado al menos siete muertos.

El primer ministro precisó que decenas de militares se encuentran gravemente heridos y señaló que los familiares de los cuatro fallecidos ya han sido informados.

Carney anunció que ha ordenado que las banderas de todos los edificios federales ondeen a media asta en homenaje a las víctimas y aseguró que el Gobierno acompañará a las familias y a los heridos durante todo el proceso de recuperación.

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"Nuestro país está de luto por los valientes miembros de nuestras Fuerzas Armadas que hemos perdido", afirmó.