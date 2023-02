Los resultados de las primeras pruebas a joven polaca que asegura ser Madeleine McCann

Luego que se viralizaran las declaraciones de la joven, está decidió que quería realizarse una prueba de ADN con los padres de Madeleine para determinar si verdaderamente pertenece a la familia McCann. Sin embargo, el test aún no se ha llevado a cabo.

Wendell creó un perfil en Instagram donde publicó varias fotos con el supuesto parecido que tendría con la pequeña, como la afección en su ojo. Asimismo, afirmó que sus padres adoptivos no le pueden dar detalles de su pasado.

Por lo tanto, el especialista se ha mostrado escéptico a creer que la joven polaca tenga que ver con McCaan. “Puedo pensar que es un fraude, pero no puedo decirlo sin pruebas”, manifestó.

Además, manifestó “Sin conocer en profundidad los detalles, no me cuadra. No creo que sea ella”.