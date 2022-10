Según información recabada por la cadena CNN , el detenido habría dicho: “¿Dónde está Nancy?” al momento de atacar a Paul. Afortunadamente, ella no se encontraba en la vivienda cuando el hecho ocurrió.

CNN pudo hablar con dos parientes de DePape, quienes revelaron que el acusado está alejado de su familia, e indicaron que la cuenta de Facebook antes mencionada sí le pertenecía.

Su padrastro, Gene DePape, dijo que David creció en Powell River, en la Columbia Británica, en Canadá y llegó a Estados Unidos hace unos 20 años, para seguir una relación amorosa que lo llevó a California.

“Realmente no sé qué pensar”, dijo por otro lado, Mark DePape, un tío del sospechoso, tras el supuesto ataque de su sobrino a Pelosi. “Ojalá sea un engaño. No quiero oír algo así”, agregó.

Por su parte, Linda Schneider, una antigua conocida de DePape, dijo que ella cuidaba su casa hace unos ocho años y recordó que en ese tiempo le confesó que había estado luchando por dejar las drogas.

Sin embargo, tiempo después ella habría recibido correos electrónicos “realmente perturbadores” de parte de DePape, en los que sonaba como un “megalómano y tan fuera de la realidad”.

La mujer, un tanto asustada, aseguró que decidió alejarse de él “porque le parecía muy peligroso”, y añadió que lo recordaba “utilizando una justificación bíblica para hacer daño”.

Laura Hayes, otra conocida de DePape, trabajó con él durante unos meses, hace aproximadamente una década, haciendo pulseras de cáñamo.

“Era muy extraño. No hacía mucho contacto visual”, dijo Hayes. Además, recordó que DePape decía que hablaba con los ángeles y que vendría un tiempo difícil.

Aún así, dijo no recordar un momento o un comentario gravemente amenazador, y dijo que no le dio mucha importancia en Berkeley, ya que los personajes excéntricos no son infrecuentes.