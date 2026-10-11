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Penélope Knuth, violista que murió tras accidente de bus de la Orquesta de Cámara de Chile; hay 10 heridos

La violista estadounidense vivió más de 30 años en Chile y murió cuando el bus de la Orquesta de Cámara cayó por una ladera en Valparaíso

  • Actualizado: 11 de octubre de 2026 a las 13:09
Penélope Knuth, violista que murió tras accidente de bus de la Orquesta de Cámara de Chile; hay 10 heridos

Penélope Knuth, la destacada música que falleció en accidente de la Orquesta de Cámara de Chile.

Santiago de Chile, Chile.- Un accidente del bus que transportaba a 46 integrantes de la Orquesta de Cámara de Chile hacia Valparaíso, zona costera del país, produjo la muerte de la violista estadounidense Penélope Knuth y dejó otros 10 heridos, tras caer por la ladera de un cerro.

El siniestro, ocurrido la noche del sábado, en la ciudad ubicada a 120 kilómetros de Santiago, se originó luego de que el transporte que los trasladaba se desbarrancó y cayó cerca de 15 metros hasta terminar en el estacionamiento de un edificio, reseñó la prensa local.

Los integrantes de la agrupación, dependiente del Ministerio de las Culturas, se había presentado antes del accidente en el Aula Magna de la Universidad Técnica Federico Santa María de la ciudad portuaria.

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El presidente de Chile, José Antonio Kast, lamentó lo ocurrido en un mensaje enviado a través de la red social X, la misma noche del sábado.

"Lamento mucho el grave accidente que sufrió bus en Valparaíso y que llevaba a miembros de la Orquesta de Cámara dependiente del Ministerio de Cultura. Equipos de gobierno se encuentran desplegados para asistir a heridos. Nuestras oraciones con la víctima fatal de este accidente", escribió el mandatario.

La primera viola Knuth, única víctima fatal hasta el momento, también se desempeñaba como académica de la Facultad de Artes de la Pontifica Universidad Católica tras vivir en Chile por más de 30 años.

La música nacida en Nueva York, Estados Unidos, cursó estudios en la Universidad de Indiana y posteriormente obtuvo una maestría en The Juilliard School de Nueva York, una de las instituciones de formación artística más reconocidas internacionalmente.

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Los diez heridos fueron trasladados al hospital, y tres de ellos presentan lesiones de gravedad, entre los cuales se encuentra un hombre de 62 años, quien tiene un trauma pulmonar bilateral y hemotórax, según informó a la prensa local el subdirector del Hospital Carlos van Buren, doctor Simón Rojas.

Los demás pacientes sufrieron desde contusiones hasta fracturas múltiples en cadera, rostro y mandíbula, entre otras heridas de diversa consideración.

El conductor del bus que trasladaba a los músicos fue detenido, según notificó la fiscal de Viña del Mar, Carolina Monsalve, quien explicó que será sometido a pruebas de alcohol, drogas y otras sustancias.

La autoridad también adelantó que se investigará si el transporte podía circular por el sector donde ocurrió el accidente, pues se trata de un área de calles con curvas, empinadas y estrechas.

"Eso es lo que está pendiente de investigación, porque en este sector descienden buses de la locomoción colectiva, pero que tienen una envergadura diferente a esta", indicó.

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Redacción web
Agencia EFE

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