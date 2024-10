Mujica vota y critica campaña electoral: “No le dieron ni pelota al país agroexportador”

“Lo que más me preocupa, el 25 o 30 % de las divisas las traen la carne. Nadie habló de cómo hacemos para producir un poco más. Nadie habló de los granos, nadie habló de las divisas”, enfatizó. Dijo que los principales desafíos para el próximo Gobierno pasan por la seguridad y por el aumento de la riqueza.

“La vi un poco distraída, preocupada mucho en lo que va a gastar y no en cómo se va a generar. No le dieron ni pelota al país agroexportador”, aseveró el exmandatario, quien llegó a su lugar de votación sobre las 8:00 hora local (11:00 GMT), misma hora en que abrieron los colegios electorales.

Consultado sobre la cercanía de los jóvenes con la política, Mujica remarcó: “Si los jóvenes no se prenden estamos fritos”. Añadió que si no lo hacen es porque los políticos no logran atraerlos, ya que si hay propuestas que lo hagan.

Este domingo, Uruguay afronta unas elecciones en las que la ciudadanía elegirá al presidente y a los parlamentarios para el período 2025-2030.

En caso de que ninguno de los once aspirantes supere el 50 % de los votos, el 24 de noviembre se llevará a cabo una segunda vuelta entre los dos más votados. Además, los electores deberán pronunciarse sobre dos plebiscitos: uno que busca reformar el régimen de seguridad social y uno que pretende que sean habilitados los allanamientos nocturnos.