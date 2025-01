FBI dice que responsable de atropello masivo en New Orleans no actuó solo

1

New Orleans, Estados Unidos.- El FBI dijo este miércoles en una rueda de prensa que no cree que Shamsud-Din Bahar Jabbar -identificado como el responsable del atropello masivo en el corazón de New Orleans durante la madrugada de hoy- sea el único responsable y pidió ayuda ciudadana para conseguir más información.

“Necesitamos ayuda ciudadana”, dijo la agente especial Althea Duncan en una conferencia de prensa, en la que pidió que si alguien ha tenido relación con Jabbar o con alguien relacionado con el trágico evento en las últimas 72 horas se comunique con el FBI.

“Pedimos a cualquier persona que tenga información, videos o fotografías que se las proporcione al FBI”, reiteró Duncan.

Según el FBI, Jabbar murió tras un tiroteo con la Policía, tenía 42 años, era ciudadano estadounidense de Texas y exmilitar.