¡Ya es Navidad! En qué países ya es 25 de diciembre

8

Cuando las primeras horas del 25 de diciembre ya han pasado en el Pacífico, es el turno de Australia, donde las ciudades como Sídney y Melbourne celebran la Navidad a las 4:00 a.m. (UTC+10). En el caso de Papúa Nueva Guinea, la Navidad llega a las 6:00 a.m. en su zona horaria UTC+10, sumándose a las festividades.

9

Horas más tarde, los países en Asia y Europa comienzan a celebrar. Japón y Corea del Sur reciben el 25 de diciembre a las 7:00 a.m. en sus respectivas zonas horarias UTC+9.

10

En Filipinas, uno de los países con las celebraciones navideñas más largas, la Navidad comienza a las 8:00 a.m. (UTC+8), mientras que en China, aunque no es un día festivo nacional, algunas ciudades grandes celebran con eventos y actividades a partir de las 9:00 a.m.