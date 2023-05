Dos niñas luchan por sus vidas tras incendio mortal que cobró la vida de 19 estudiantes en Guyana

GEORGETOWN, GUYANA.- Dos de las niñas hospitalizadas tras el incendio que dejó 19 muertos en un dormitorio escolar el domingo en Guyana, se encuentran en estado “demasiado crítico”, informó este miércoles el ministerio de Salud.

Las colegialas presentan un estado crítico debido a los problemas respiratorios que les ocasionó el humo, más que por las quemaduras.

“Si es necesario un tratamiento en el extranjero, se permitirá, pero los médicos aún no lo han dicho. No hemos enviado a nadie y nadie me ha informado que tenemos planes. Todavía (sus estados) son demasiado críticos”, dijo a la AFP Leslie Ramsammy, asesor del ministro de salud de Guyana.