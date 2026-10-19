Avión sufre un incendio cuando se preparaba para despegar del aeropuerto de Lima

Lima, Perú .- Un avión de la aerolínea Latam que se aprestaba a despegar hacia el norte de Perú desde el aeropuerto internacional de Lima sufrió este lunes un incendio en una de sus alas, sin que se registren víctimas o heridos.

El incidente fue reportado por fuentes oficiales y medios locales, que compartieron imágenes del fuego en el ala izquierda, al parecer originado en uno de los motores de la aeronave, citada en la prensa como un Airbus A320, lo que llevó a la intervención de los bomberos aeronáuticos.

Latam señaló en un comunicado que se trató de "un evento técnico imprevisto previo al despegue" en un vuelo que cubría la ruta entre Lima y Piura, en la costa norte el país, y que "se determinó el desembarque preventivo de los pasajeros, priorizando en todo momento su seguridad".