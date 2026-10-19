De la Espriella ordena ofensiva total contra el ELN y disidencias de las FARC

Bogotá.- El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ordenó este lunes una "ofensiva total" contra la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), grupos a los que acusó de "narcoterrorismo". "He ordenado una ofensiva total contra el ELN y las disidencias de las FARC. Esos miserables narcoterroristas sabrán, en la era del tigre, cómo la voluntad política se materializa en hechos concretos", dijo De la Espriella al finalizar una reunión regional en el departamento de Arauca (este), fronterizo con Venezuela.

El mandatario, a quien sus seguidores llaman El Tigre, aseguró que su Gobierno va a "golpear" a las cabecillas de estos grupos armados ilegales y a sus métodos de financiación para desarmarlos. Durante su intervención, De la Espriella le exigió al ELN que libere "inmediatamente" a cinco funcionarios que permanecen secuestrados por esta guerrilla, entre ellos dos miembros del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía que están retenidos desde mayo de 2025. "He ordenado al Gaula (Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal) intensificar las operaciones para rescatarlos. Esos secuestrados no los vamos a olvidar", afirmó el mandatario. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse