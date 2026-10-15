La Armada colombiana incauta 1,4 toneladas de cocaína tras la persecución a una lancha

Bogotá, Colombia.- La Armada de Colombia incautó 1,4 toneladas de cocaína tras perseguir a una lancha que recorría el océano Pacífico con dirección a Costa Rica, informó este jueves 15 de octubre la institución.

"El cargamento era transportado a bordo de una embarcación tipo 'Go Fast', tripulada por tres sujetos de nacionalidad colombiana", detalló en un comunicado la Armada, que lideró la operación con apoyo del Comando Sur de los Estados Unidos y la Policía Nacional de Colombia.

Tras la detención, los tres tripulantes y el material incautado fueron trasladados a la Estación de Guardacostas de Buenaventura, en el departamento de Valle del Cauca, donde funcionarios especializados de la Policía confirmaron que el cargamento estaba compuesto por 1.460 kilogramos de clorhidrato de cocaína y 407 gramos de marihuana.