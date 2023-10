Acapulco sigue incomunicado tras devastador huracán Otis

ACAPULCO, MÉXICO.- Andrea Fernández, con ocho meses de embarazo, ansía desesperadamente comunicarle a su esposo, preso en una cárcel de otro estado, que se encuentra bien tras el paso del huracán Otis, que devastó la turística Acapulco, en el Pacífico mexicano, dejando al menos 27 muertos.

“No hay red. Tiene tres días que no me he podido comunicar”, dice la mujer, apostada en un puente de esa ciudad del estado de Guerrero. Allí, una veintena de personas levantan sus celulares o los direccionan en distintos ángulos con la esperanza de lograr una llamada repentina o enviar un mensaje tranquilizador.

“Estoy desesperada”, dice entre lágrimas.