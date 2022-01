La mitad de europeos puede haber contraído ómicron en dos meses

COPENHAGUE, DINAMARCA.- Más de la mitad de los europeos pueden haber contraído ómicron en dos meses al ritmo de contagios actuales, alertó el martes la OMS, mientras China llega al segundo aniversario de la primera muerte por covid-19 con tres ciudades confinadas.



La altamente contagiosa variante se ha propagado por los países a velocidad de vértigo, forzando a los gobiernos a reimponer estrictas medidas y a acelerar los programas de vacunación.

Europa está en el epicentro de este alarmante repunte. La Organización Mundial de la Salud alertó el martes que la mitad de la población del continente podía verse afectada.



"A este ritmo, el Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud (IHME) de la Universidad de Washington prevé que más del 50% de la población de la región se habrá contagiado con la variante ómicron en las seis u ocho semanas venideras", dijo el director de la región Europa de la OMS, Hans Kluge.



La delimitación de la región Europa de la OMS incluye 53 países y territorios, incluidos algunos de Asia Central. De ellos, 50 tenían casos de covid.



Para Kluge, esta transmisión del virus "sin precedentes" se traduce en un aumento de los ingresos en el hospital pero no en un incremento de la mortalidad. La nueva ola "es un desafío para los sistemas sanitarios", alertó.



La advertencia se produce justo dos años después de que un hombre de 61 años de la ciudad china de Wuhan se convirtiera en la primera persona fallecida por esta enfermedad, nombrada posteriormente bautizada covid-19.



Desde ese 11 de enero de 2020, el balance ha crecido hasta casi 5,5 millones de personas en todo el mundo según los datos oficiales, notablemente inferiores a la realidad.

Confinamientos en China

Pocos meses después de su aparición en Wuhan, China controló la pandemia con una mezcla de confinamientos, cierre de fronteras y cribados masivos, pero brotes recientes ponen a prueba esta estrategia a semanas de los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín.



Las autoridades de la ciudad de Anyang, en la provincia central de Henan, ordenaron el lunes por la noche a sus cinco millones de habitantes permanecer en casa y no circular en vehículos particulares, indicó la agencia oficial Xinhua.



Se suman así al millón de personas confinadas desde la semana pasada en Yuzhou, en la misma provincia, y a los 13 millones de habitantes de la ciudad histórica de Xi'an, que entró en su tercera semana de encierro.



China registró el martes de 110 nuevos casos locales de coronavirus, una cifra ridícula comparada con las registradas a diario en Estados Unidos o Europa. Pero la estrategia en China es de prudencia máxima, especialmente antes de Pekín 2022.



Por su parte, Japón prolongó hasta finales de febrero las duras restricciones fronterizas que impiden casi todas las llegadas del extranjero y anunció la reapertura de centros masivos de vacunación ante un repunte de casos vinculado a ómicron.

Protestas en Bolivia

Los expertos sanitarios insisten en que las vacunas siguen siendo el arma más eficaz frente la pandemia, aunque el movimiento escéptico ante estos inmunizantes se haya marcado un tanto con el caso del tenista Novak Djokovic.

El serbio ganó la batalla legal contra su deportación de Australia por no estar vacunado y el martes entrenó por primera vez en el recinto del Open de Australia, en el que confía poder participar si las autoridades no vuelven a cancelar su visado.



En Bolivia, varios miles de personas marcharon el lunes en La Paz contra el nuevo carné de vacunación impuesto para acceder a lugares públicos, suspendido temporalmente porque su entrada en vigor saturó los centros de inoculación.



"Nos están obligando a usar esas vacunas experimentales", afirmó Gregorio Gómez, dirigente vecinal que participó en la pacífica protesta.



Italia también aplica desde el lunes medidas contra los no vacunados, que no podrán usar un amplio abanico de transportes públicos ni acceder a restaurantes, gimnasios o cines.



"La mayoría de problemas que enfrentamos ahora dependen del hecho de que hay gente no vacunada", dijo su primer ministro Mario Draghi.



Y en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció haber contraído por segunda vez la enfermedad, aunque solo experimentaba síntomas leves.



Del lado farmacéutico llegaron buenas noticias. Pfizer informó el lunes que espera tener lista en marzo una versión específica de su vacuna contra la variante ómicron.



Y el regulador de medicamentos de la Unión Europea dijo en el mismo día que espera aprobar en semanas la píldora anticovid de este laboratorio.

